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Избран новый глава Керчи
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РИА Новости

Избран новый глава Керчи

12:51 11.02.2020
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© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкКерчь
Керчь
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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Керчь. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев — РИА Новости. Депутаты городского совета Керчи избрали новым председателем совета и главой города Ольгу Солодилову, решение принято на сессии во вторник, сообщили РИА Новости в городском совете.
"Главой муниципального образования "городской округ Керчь", председателем городского совета второго созыва избрана Солодилова Ольга Станиславовна ", – сообщили агентству.
Депутаты горсовета ранее проголосовали за досрочное прекращение полномочий председателя горсовета Маи Хужиной и ее заместителя Ларисы Щербулы после скандала с "поздравлением" блокадников. На отставке настаивал глава республики Сергей Аксенов. Солодилова исполняла обязанности главы горсовета с 3 февраля.
Хужина, ее заместитель и еще несколько городских чиновников 27 января посетили 11 керчан, переживших блокаду Ленинграда. Они вручили блокадникам медали почетного знака "Почетная грамота Керченского городского совета" и каждому принесли, как сообщали СМИ, по батону белого хлеба, назвав его "символическим". Пользователи соцсетей также обратили внимание на контраст между ветеранами и чиновницами в шубах.
Председатель Керченского городского совета Республики Крым Мая Хужина во время посещения ветеранов переживших блокаду Ленинграда
1 февраля, 01:44
В Совфеде оценили решение Аксенова после скандала с блокадниками
В свою очередь Хужина заявила агентству, что ситуация была неверно истолкована. По ее словам, ветеранам вручили не батоны, а собственноручно испеченные караимские пироги, а сама встреча с блокадниками прошла в гостеприимной атмосфере.
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КерчьПолитика
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