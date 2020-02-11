Избран новый глава Керчи

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев — РИА Новости. Депутаты городского совета Депутаты городского совета Керчи избрали новым председателем совета и главой города Ольгу Солодилову, решение принято на сессии во вторник, сообщили РИА Новости в городском совете.

"Главой муниципального образования "городской округ Керчь", председателем городского совета второго созыва избрана Солодилова Ольга Станиславовна ", – сообщили агентству.

Депутаты горсовета ранее проголосовали за досрочное прекращение полномочий председателя горсовета Маи Хужиной и ее заместителя Ларисы Щербулы после скандала с "поздравлением" блокадников. На отставке настаивал глава республики Сергей Аксенов. Солодилова исполняла обязанности главы горсовета с 3 февраля.

Хужина, ее заместитель и еще несколько городских чиновников 27 января посетили 11 керчан, переживших блокаду Ленинграда. Они вручили блокадникам медали почетного знака "Почетная грамота Керченского городского совета" и каждому принесли, как сообщали СМИ, по батону белого хлеба, назвав его "символическим". Пользователи соцсетей также обратили внимание на контраст между ветеранами и чиновницами в шубах.