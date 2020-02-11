Аэроэкспресс соединит аэропорт Симферополя с Севастополем

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости. Аэроэкспресс будет запущен из аэропорта Симферополя в Севастополь, в этих целях планируется строительство примыкающей железнодорожной ветки, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству России совместно с властями Республики Крым и Севастополя подготовить предложения по архитектурно-строительному проектированию и строительству электрифицированных железных дорог. В одном из поручений речь шла об электрифицированной железной дороге, соединяющей международный аэропорт Симферополя с путями "Крымской железной дороги".

"Нам около 12-13 километров надо от аэропорта "Симферополь" врезаться до действующей железнодорожной ветки. Это будет однозначно аэроэкспресс, с тем чтобы от аэропорта "Симферополь" дорога до Севастополя занимала 50 минут максимум", — сказал журналистам Аксенов.

По его словам, это позволит облегчить туристам попадание в Севастополь и на южный берег Крыма.

Аксенов подчеркнул, что уже достигнуты договоренности с губернатором Севастополя, а также скоординирован план действий с Минтрансом РФ.