Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Туризм
2020-02-11T13:42+0300
https://ria.ru/20200211/1564539122.html
Аэроэкспресс соединит аэропорт Симферополя с Севастополем
https://cdn22.img.ria.ru/images/151875/88/1518758872_0:0:3073:1730_1036x0_80_0_0_928ee74cba19caf557ae1f990839e6f6.jpg
РИА Новости

Аэроэкспресс соединит аэропорт Симферополя с Севастополем

13:42 11.02.2020
10100
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПассажиры в новом терминале "Крымская волна" международного аэропорта "Симферополь"
Пассажиры в новом терминале Крымская волна международного аэропорта Симферополь
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости. Аэроэкспресс будет запущен из аэропорта Симферополя в Севастополь, в этих целях планируется строительство примыкающей железнодорожной ветки, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству России совместно с властями Республики Крым и Севастополя подготовить предложения по архитектурно-строительному проектированию и строительству электрифицированных железных дорог. В одном из поручений речь шла об электрифицированной железной дороге, соединяющей международный аэропорт Симферополя с путями "Крымской железной дороги".
"Нам около 12-13 километров надо от аэропорта "Симферополь" врезаться до действующей железнодорожной ветки. Это будет однозначно аэроэкспресс, с тем чтобы от аэропорта "Симферополь" дорога до Севастополя занимала 50 минут максимум", — сказал журналистам Аксенов.
По его словам, это позволит облегчить туристам попадание в Севастополь и на южный берег Крыма.
Аксенов подчеркнул, что уже достигнуты договоренности с губернатором Севастополя, а также скоординирован план действий с Минтрансом РФ.
Кроме того, Аксенов допустил вероятность в перспективе реализации проекта запуска аэроэкспресса в сторону Евпатории.
Щенок Алиса, талисман аэропорта Симферполя
13 января, 12:45Туризм
Крым готов наладить авиасообщение с дальним и ближним зарубежьем
7702403
ТуризмАэропортыТуризмтуристыНовости - ТуризмСимферопольКрымЕвпаторияСевастополь
Рекомендуем
Пенсионер на заседании Заксобрания Карелии
В Карелии пенсионер передал депутатам "подарки" за прибавку в 21 рубль
Мужчина храпит во сне
Врач назвал храп признаком опасной болезни
Коричневый карлик GJ 504 B (в центре выделенного квадрата) и направление его вращения вокруг звезды GJ 504 из созвездия Девы, положение которой отмечено крестиком
Ученые выяснили, почему Юпитер не превратился в звезду
Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков
Минтруд разъяснил отсутствие индексации пенсий работающих пенсионеров
Докторская колбаса
Производитель назвал возможную причину "взрыва" колбасы в Туле
Дорожный знак Остановка автобуса
В ТиНАО стартовали работы по обустройству нового автобусного маршрута
Президент США Дональд Трамп
Трамп уволил "главного украинского силовика": это только начало мести
Московский Кремль
В Польше придумали, как заставить Россию сдаться
Владимир Муханкин
"Чикатило покажется вам цыпленком": как ловили маньяка Муханкина
Полицейские в защитных костюмах во время эвакуации жителей из жилого дома в Гонконге
Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 1113 человек
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Полиция проверит сообщение о "выгуливании" девушки в Нижнем Новгороде
Горящие обломки военного вертолета примерно в 6 километрах к юго-востоку от города Идлиб. 11 февраля 2020
В Идлибе сбили вертолет сирийской армии
Сотрудники нефтедобывающего предприятия
"Газовый армагеддон": что происходит
Владелец сафари-парка Тайган Олег Зубков в суде
Верховный суд Крыма освободил из-под стражи директора парка "Тайган"
Самые последние шерстистые мамонты на Земле жили на острове Врангеля
Ученые выяснили, от чего вымерли последние мамонты на Земле
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:19Чижов рассказал о традиции извлечения очков из конфронтации с Россией
09:18Число пострадавших в ДТП с автобусом под Иваново выросло до шести
09:18Чижов: в Евросоюзе осознают бесперспективность конфронтации с Россией
09:16В Москве нашли брошенного младенца
09:14В ОАЭ заявили о поддержке снижения напряженности в отношениях с Ираном
09:06Родителей избивших девочку школьников привлекут к ответственности
09:02Чижов заявил, что не ждет прорывов в отношениях России и Евросоюза
09:00Названы самые угоняемые автомобили в России
08:51ВВС США отказались от одной из программ создания гиперзвукового оружия
08:49Следствие по делу о беспорядках на юге Казахстана назначило экспертизы
08:48Президент Казахстана планирует участвовать в Мюнхенской конференции
08:47Николай Цискаридзе назвал размер зарплат в балете
08:45В московском автосалоне неизвестные устроили стрельбу по машинам
08:38Эксперты определили, что россияне покупают в интернете "бесконтактно"
08:35Аэропорт Норильска не принимает рейсы из-за непогоды
08:33Финляндия примет несовершеннолетних беженцев из Греции
08:25Под Иваново при заносе автобуса в кювет пострадали два человека
08:25В Москве в среду ожидаются небольшие осадки и гололедица
08:19В столичных парках до конца зимы будут проходить музыкальные вечера
08:18Капитан севшего на мель судна в ЯНАО заплатит штраф
Лента новостейМолния