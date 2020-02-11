Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-11T12:49+0300
https://ria.ru/20200211/1564539034.html
Путин проведет встречу с Сечиным
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564290307_0:174:2845:1774_1036x0_80_0_0_b10dce3925b38b7d7d2e4fb7091007f2.jpg
РИА Новости

Путин проведет встречу с Сечиным

12:49 11.02.2020
927
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник встретится с главой "Роснефти" Игорем Сечиным, который доложит главе государства о результатах работы компании в 2019 году, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он отметил, что президент в этот день работает в Москве, его график предусматривает ряд рабочих встреч.
"Публичной сегодня будет его встреча по нефтяным делам. Встреча будет с Сечиным, традиционный доклад по итогам 2019 года. Это крупнейший российский налогоплательщик и компания, которая осуществляет очень крупные программы внутрироссийских инвестиций, кроме международной активности. Обо всем этом пойдет речь на встрече Путина и Сечина", - сообщил Песков журналистам.
Председатель правления ОАО НК Роснефть Игорь Сечин на Петербургском международном экономическом форуме-2019
24 октября 2019, 13:56
США лишают евро возможности стать мировой резервной валютой, заявил Сечин
350015
Обсудить 2
РоснефтьДмитрий ПесковВладимир ПутинИгорь СечинРоссияЭкономика
Рекомендуем
Здание МИД России
В МИД прокомментировали желание Белоруссии купить нефть у других стран
Владимир Путин и главный исполнительный директор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров компании Роснефть Игорь Сечин во время встречи
Путин пожелал Сечину успехов в реализации проекта "Восток Ойл"
Рабочие на нефтепроводе Дружба
Польский оператор "Дружбы" прокомментировал забор нефти Белоруссией
Рабочие на нефтепроводе Дружба
"Роснефть" пролонгировала контракты на поставку нефти по "Дружбе"
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и председатель Комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат на церемонии подписания Меморандума между правительством РФ и Африканским союзом
В МИД ждут подписание новых контрактов с африканскими партнерами
Президент РФ Владимир Путин
Путин проведет международный телефонный разговор
Заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов
В Минпромторге рассказали о запасах китайских товаров
Президент РФ Владимир Путин
Путин и Сечин могут обменяться мнениями о сделке ОПЕК+
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Белоруссии Дмитрий Мезенцев
Российский посол опроверг возможность "поглощения" Белоруссии
Лидеры стран БРИКС
Россия при председательстве в ШОС и БРИКС проведет 240 мероприятий
Российско-китайское сотрудничество
В МИД Китая отметили высокий уровень отношений с Россией
Мозырский нефтеперерабатывающий завод
Белоруссия использует технологическую нефть из "Дружбы" для своих НПЗ
Постоянный представитель США при НАТО Кэй Бейли Хатчинсон
США рассчитывают на вступление Северной Македонии в НАТО к лету
Горящие обломки военного вертолета примерно в 6 километрах к юго-востоку от города Идлиб. 11 февраля 2020
В Идлибе сбили вертолет сирийской армии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги во время встречи в Нагое
Глава МИД Японии рассчитывает провести встречу с Лавровым в Мюнхене
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:19Чижов рассказал о традиции извлечения очков из конфронтации с Россией
09:18Число пострадавших в ДТП с автобусом под Иваново выросло до шести
09:18Чижов: в Евросоюзе осознают бесперспективность конфронтации с Россией
09:16В Москве нашли брошенного младенца
09:14В ОАЭ заявили о поддержке снижения напряженности в отношениях с Ираном
09:06Родителей избивших девочку школьников привлекут к ответственности
09:02Чижов заявил, что не ждет прорывов в отношениях России и Евросоюза
09:00Названы самые угоняемые автомобили в России
08:51ВВС США отказались от одной из программ создания гиперзвукового оружия
08:49Следствие по делу о беспорядках на юге Казахстана назначило экспертизы
08:48Президент Казахстана планирует участвовать в Мюнхенской конференции
08:47Николай Цискаридзе назвал размер зарплат в балете
08:45В московском автосалоне неизвестные устроили стрельбу по машинам
08:38Эксперты определили, что россияне покупают в интернете "бесконтактно"
08:35Аэропорт Норильска не принимает рейсы из-за непогоды
08:33Финляндия примет несовершеннолетних беженцев из Греции
08:25Под Иваново при заносе автобуса в кювет пострадали два человека
08:25В Москве в среду ожидаются небольшие осадки и гололедица
08:19В столичных парках до конца зимы будут проходить музыкальные вечера
08:18Капитан севшего на мель судна в ЯНАО заплатит штраф
Лента новостейМолния