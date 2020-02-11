Путин проведет встречу с Сечиным

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник встретится с главой "Роснефти" Игорем Сечиным, который доложит главе государства о результатах работы компании в 2019 году, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он отметил, что президент в этот день работает в Москве, его график предусматривает ряд рабочих встреч.
"Публичной сегодня будет его встреча по нефтяным делам. Встреча будет с Сечиным, традиционный доклад по итогам 2019 года. Это крупнейший российский налогоплательщик и компания, которая осуществляет очень крупные программы внутрироссийских инвестиций, кроме международной активности. Обо всем этом пойдет речь на встрече Путина и Сечина", - сообщил Песков журналистам.
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