Путин проведет встречу с Сечиным

Он отметил, что президент в этот день работает в Москве, его график предусматривает ряд рабочих встреч.

"Публичной сегодня будет его встреча по нефтяным делам. Встреча будет с Сечиным, традиционный доклад по итогам 2019 года. Это крупнейший российский налогоплательщик и компания, которая осуществляет очень крупные программы внутрироссийских инвестиций, кроме международной активности. Обо всем этом пойдет речь на встрече Путина и Сечина", - сообщил Песков журналистам.