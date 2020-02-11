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В Кремле Козака назвали куратором по Украине
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РИА Новости

В Кремле Козака назвали куратором по Украине

12:48 11.02.2020 (обновлено: 14:28 11.02.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Козак
Дмитрий Козак
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал журналистам, кто в кремлевской администрации теперь отвечает за политику в отношении Украины.

"Я сейчас могу констатировать, что да, Козак занимается и будет продолжать заниматься в своей новой должности украинскими делами и вопросами интеграции", — сказал представитель Кремля.

На уточняющий вопрос, об интеграции с какими странами идет речь, Песков добавил: "Не России и Украины. У России много интеграционных процессов, помимо Украины, в которых она участвует весьма успешно".
Дмитрий Козак ранее был вице-премьером, а в январе стал заместителем руководителя администрации президента.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции
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Песков уточнил, что точную формулировку обязанностей Козака зафиксируют позднее.
Директор центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в конце января сообщил, что помощник президента Владислав Сурков ушел с государственной службы из-за смены курса на украинском направлении.
В свою очередь, пресс-секретарь президента отметил, что прошение Суркова об отставке пока не подписано, Кремль официально об этом не объявлял.
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Владислав СурковАдминистрация президента РоссииДмитрий ПесковДмитрий КозакРоссияУкраинаПолитика
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