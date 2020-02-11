В Кремле Козака назвали куратором по Украине

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал журналистам, кто в кремлевской администрации теперь отвечает за политику в отношении Украины.
"Я сейчас могу констатировать, что да, Козак занимается и будет продолжать заниматься в своей новой должности украинскими делами и вопросами интеграции", — сказал представитель Кремля.
На уточняющий вопрос, об интеграции с какими странами идет речь, Песков добавил: "Не России и Украины. У России много интеграционных процессов, помимо Украины, в которых она участвует весьма успешно".
Дмитрий Козак ранее был вице-премьером, а в январе стал заместителем руководителя администрации президента.
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Песков уточнил, что точную формулировку обязанностей Козака зафиксируют позднее.
Директор центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в конце января сообщил, что помощник президента Владислав Сурков ушел с государственной службы из-за смены курса на украинском направлении.
В свою очередь, пресс-секретарь президента отметил, что прошение Суркова об отставке пока не подписано, Кремль официально об этом не объявлял.
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