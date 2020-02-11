В Москве неизвестный ранил двух человек на проспекте Мира

По информации ведомства, вечером в понедельник в полицию из службы скорой медицинской помощи поступило сообщение о ножевых ранениях двух человек на проспекте Мира у дома №92, строение 1.

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили мужчин 38 и 30 лет. У одного из них диагностировано проникающее колото-резаное ранение живота и резаная рана бедра, у второго - проникающее колото-резаное ранение груди. Оба пострадавших были госпитализированы.