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В Москве неизвестный ранил двух человек на проспекте Мира
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РИА Новости

В Москве неизвестный ранил двух человек на проспекте Мира

12:46 11.02.2020 (обновлено: 12:47 11.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Полиция Москвы выясняет обстоятельства ранения двух человек у торгового центра на проспекте Мира, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
По информации ведомства, вечером в понедельник в полицию из службы скорой медицинской помощи поступило сообщение о ножевых ранениях двух человек на проспекте Мира у дома №92, строение 1.
Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили мужчин 38 и 30 лет. У одного из них диагностировано проникающее колото-резаное ранение живота и резаная рана бедра, у второго - проникающее колото-резаное ранение груди. Оба пострадавших были госпитализированы.
"Установлено, что 10 февраля в 20.55 у ТЦ "Крестовский" на проспекте Мира в ходе конфликта неизвестный причинил указанные ранения и скрылся. Проводится проверка", - говорится в сообщении.
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