В МИД заявили, что в Африке появились случаи заражения коронавирусом

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Случаи заражения коронавирусом появились в Африке, заявил замдиректора департамента Африки МИД РФ Олег Озеров на пресс-конференции, организованной МИА "Россия сегодня".
"Они есть", - сказал он, комментируя вопрос о том, почему на континенте не фиксировались случаи инфицирования.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Общее число подтвержденных случаев заболевания в Китае, по последним данным, составляет 42 638, выздоровели 3996 человек, скончались 1016.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса 2019-nCoV