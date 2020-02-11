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В МИД заявили, что в Африке появились случаи заражения коронавирусом
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РИА Новости

В МИД заявили, что в Африке появились случаи заражения коронавирусом

12:45 11.02.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВодитель автобуса, перевозящего граждан КНР в центр наблюдения на базе санатория "Бодрость" в Свердловской области
Водитель автобуса, перевозящего граждан КНР в центр наблюдения на базе санатория Бодрость в Свердловской области
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Случаи заражения коронавирусом появились в Африке, заявил замдиректора департамента Африки МИД РФ Олег Озеров на пресс-конференции, организованной МИА "Россия сегодня".
"Они есть", - сказал он, комментируя вопрос о том, почему на континенте не фиксировались случаи инфицирования.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Общее число подтвержденных случаев заболевания в Китае, по последним данным, составляет 42 638, выздоровели 3996 человек, скончались 1016.
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Карта распространения нового коронавируса 2019-nCoV
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Распространение нового коронавирусаОлег ОзеровКоронавирусыМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ВОЗАфрикаКитайРоссияУханьВ мире
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