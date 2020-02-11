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Эксперт: пик вспышки коронавируса придется на середину-конец февраля
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РИА Новости

Эксперт: пик вспышки коронавируса придется на середину-конец февраля

12:45 11.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкБокс пробоподготовки в микробиологической лаборатории ФБУЗ " Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Бокс пробоподготовки в микробиологической лаборатории ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Бокс пробоподготовки в микробиологической лаборатории ФБУЗ " Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае". Архивное фото
ПЕКИН, 11 фев – РИА Новости. Развитие ситуации с распространением нового типа коронавируса пока сложно предсказать, но пик вспышки, вероятнее всего, придется на вторую и третью декады февраля, заявил глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.
"В настоящий момент невозможно предугадать, когда наступит переломный момент эпидемии, но пик вспышки должен наступить в середине-конце февраля", - заявил Чжун Наньшань, слова которого приводит издание "Хуаньцю шибао".
Пассажир в маске на железнодорожной станции в Шанхае, Китай
Вчера, 12:15
Роспотребнадзор назвал средний инкубационный период коронавируса
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Общее число подтвержденных случаев заболевания в Китае, по последним данным, составляет 42 638, выздоровели 3996 человек, скончались 1016.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
110100
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Распространение нового коронавирусаВОЗКитайВ мире
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