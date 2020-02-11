Эксперт: пик вспышки коронавируса придется на середину-конец февраля

ПЕКИН, 11 фев – РИА Новости. Развитие ситуации с распространением нового типа коронавируса пока сложно предсказать, но пик вспышки, вероятнее всего, придется на вторую и третью декады февраля, заявил глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.
"В настоящий момент невозможно предугадать, когда наступит переломный момент эпидемии, но пик вспышки должен наступить в середине-конце февраля", - заявил Чжун Наньшань, слова которого приводит издание "Хуаньцю шибао".
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Общее число подтвержденных случаев заболевания в Китае, по последним данным, составляет 42 638, выздоровели 3996 человек, скончались 1016.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса