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Россияне стали реже платить по кредитам, заявили в Верховном суде
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РИА Новости

Россияне стали реже платить по кредитам, заявили в Верховном суде

12:44 11.02.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваБанкомат
Банкомат
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Банкомат. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Российские суды в прошедшем году 7 миллионов раз взыскивали деньги с должников по кредитным договорам, сообщил глава ВС РФ Вячеслав Лебедев.
По его данным, в 2013 году таких дел было всего 1,3 миллиона, но каждый год их число растет.
"Одной из причин неисполнения кредитных обязательств является непредставление гражданам полной информации о кредитных услугах. Заемщику должна быть предоставлена информация о характере услуг и об условиях выплаты", - сказал Лебедев на совещании с судьями субъектов России.
Он добавил, что статистика показывает рост числа дел о банкротстве граждан, а всего число дел о банкротстве за год увеличилось на 40%.
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