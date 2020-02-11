Россияне стали реже платить по кредитам, заявили в Верховном суде

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Российские суды в прошедшем году 7 миллионов раз взыскивали деньги с должников по кредитным договорам, сообщил глава Российские суды в прошедшем году 7 миллионов раз взыскивали деньги с должников по кредитным договорам, сообщил глава ВС РФ Вячеслав Лебедев.

По его данным, в 2013 году таких дел было всего 1,3 миллиона, но каждый год их число растет.

"Одной из причин неисполнения кредитных обязательств является непредставление гражданам полной информации о кредитных услугах. Заемщику должна быть предоставлена информация о характере услуг и об условиях выплаты", - сказал Лебедев на совещании с судьями субъектов России.