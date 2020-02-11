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Red Hot Chili Peppers впервые за 13 лет выступили с Джоном Фрусчанте
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РИА Новости

Red Hot Chili Peppers впервые за 13 лет выступили с Джоном Фрусчанте

18:38 11.02.2020
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Участники американской рок-группы Red Hot Chili Peppers впервые за 13 лет выступили с бывшим гитаристом Джоном Фрусчанте. Видео опубликовали в сети.
Как сообщает Billboard, музыкант присоединился к вокалисту Энтони Кидису и басисту Flea (Майкл Бэлзари) на частном концерте в честь продюсера Эндрю Беркла в Лос-Анджелесе (кинематографист умер в январе этого года в возрасте 27 лет. — Прим.ред.).
Вместе Red Hot Chili Peppers исполнили хит 1992 года "Give it away", а также несколько композиций Игги Попа и британской рок-группы Gang of Four’s.
Это был первый раз с 2007 года, когда Джон Фрусчанте вышел на сцену со своими старыми товарищами по группе, в таком составе последний раз они выступали на финальном концерте тура Stadium Arcadium Tour.
Окончательно гитарист ушел из группы в декабре 2009 года, и его заменили на Джоша Клингхоффера.
Гитарист Джон Фрусчанте
16 декабря 2019, 13:47Культура
В группу Red Hot Chili Peppers вернулся гитарист Джон Фрушанте
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КультураМузыкаНовости культурыRed Hot Chili PeppersВеликобританияЛос-АнджелесИгги Поп
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