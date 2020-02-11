Ученые выяснили, как некоторые млекопитающие задерживают беременность

Самка морского слона и ее детеныш. Эмбрионы этих млекопитающих, а также тюленей и других ластоногих проходят состояние диапаузы

Самка морского слона и ее детеныш. Эмбрионы этих млекопитающих, а также тюленей и других ластоногих проходят состояние диапаузы

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Ученые выяснили биохимические механизмы, позволяющие многим видам млекопитающим откладывать развитие беременности и роды на более благоприятный для выживания период. Возможно, это открытие поможет разработать новые методы борьбы с раком. Результаты Ученые выяснили биохимические механизмы, позволяющие многим видам млекопитающим откладывать развитие беременности и роды на более благоприятный для выживания период. Возможно, это открытие поможет разработать новые методы борьбы с раком. Результаты опубликованы в журнале Developmental Cell.

Многие животные, среди которых 130 видов млекопитающих, обладают способностью задерживать развитие беременности до тех пор, пока в организме матери не будет достаточно энергии и питательных веществ для вынашивания и последующего кормления. Эмбриональная остановка, или, как ее называют, эмбриональная диапауза может быть связана с голодом, стрессом, сезонным репродуктивным циклом или с тем, что самка еще не закончила кормить молоком ранее родившихся детенышей.

Эта природная стратегия обеспечивает развитие здорового потомства и выживание вида. Механизм ее заключается в том, что эмбрион имплантируется в матку матери не сразу после оплодотворения, а некоторое время остается неактивным, пока не включатся определенные молекулярные регуляторы.

Медведи, например, спариваются в конце весны или в начале лета. В это время самка активно охотится за едой. Только когда она наберет достаточно жира и веса, спустя несколько месяцев, один или несколько эмбрионов будут имплантированы. Поэтому все медвежата всегда рождаются в конце зимы.

Американские ученые из Института стволовых клеток и регенеративной медицины при Университете штата Вашингтон в Сиэтле изучили на мышах биохимические причины, связанные с задержкой между зачатием и беременностью.

Ученые моделировали состояние диапаузы эмбриона, снижая у самок мышей уровень эстрогена, и сравнивали развитие эмбрионов с задержанной и нормальной имплантацией. Затем, провоцируя дефицит питания эмбриональных стволовых клеток, они сопоставляли их с активно растущими эмбриональными стволовыми клетками мыши.

Авторы провели обширные лабораторные исследования того, как метаболические и сигнальные пути контролируют спящие и активные состояния эмбрионов мыши и эмбриональных стволовых клеток. Они анализировали экспрессию генов при различных состояниях клеток, пытаясь, интерпретируя код ДНК, определить, какие критические белки вырабатываются и в каких количествах в задержанном и активном состояниях.

В результате выяснилось, что ключевую роль в процессе входа и выхода из диапаузы играет протеиновый комплекс mTOR, который регулирует многие другие клеточные процессы, включая пролиферацию, рост и синтез белка. mTORучаствует в "обнаружении" запасов питательных веществ и энергии в клетках, а также управляет аспектами эмбрионального роста и развития. В этом исследовании ситуации, которые ингибировали mTOR, приводили к отчетливому метаболическому профилю, который характеризует диапаузу. Исследователи также обнаружили, что это торможение является обратимым.

Исследование механизма диапаузы у животных является важным шагом в выяснении того, можно ли использовать этот клеточный ответ для клинической терапии и улучшения процедуры искусственного оплодотворения.