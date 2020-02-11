В Госдуме прокомментировали слова Трампа о супербыстрых ракетах

"Заявление президента США на встрече с губернаторами о том, что у Вашингтона появились какие-то "супербыстрые" ракеты, чтобы противостоять России, - это ожидаемый маневр господина Трампа, рассчитанный на внутреннюю аудиторию. Как мы предполагали, в оставшийся предвыборный период хозяин Овального кабинета сосредоточится на демонстрации мощи на внешнеполитической арене. Похоже, пока это только разминка", - заявил он РИА Новости.

Депутат подчеркнул, что Россия уже не раз заявляла о своем намерении не ввязываться в военное состязание с США и поддерживать тем самым гонку вооружения. Железняк добавил, что РФ полностью обеспечивает собственную безопасность и обладает всем необходимым для защиты суверенитета и территориальной целостности, а руководству США стоило бы более ответственно выпускать в эфир подобные провокационные заявления.