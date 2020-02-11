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В Госдуме прокомментировали слова Трампа о супербыстрых ракетах
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РИА Новости

В Госдуме прокомментировали слова Трампа о супербыстрых ракетах

12:41 11.02.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСергей Железняк
Сергей Железняк
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Сергей Железняк . Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Заявление президента США Дональда Трампа о "супербыстрых" американских ракетах для противостояния России - ожидаемый маневр для внутренней аудитории в преддверии президентских выборов для получения расположения избирателей, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
Ранее президент США Дональд Трамп похвастал "невероятным количеством супербыстрых ракет" и намекнул на то, что Россия заполучила что-то для создания гиперзвуковых ракет из США во время администрации Барака Обамы.

"Заявление президента США на встрече с губернаторами о том, что у Вашингтона появились какие-то "супербыстрые" ракеты, чтобы противостоять России, - это ожидаемый маневр господина Трампа, рассчитанный на внутреннюю аудиторию. Как мы предполагали, в оставшийся предвыборный период хозяин Овального кабинета сосредоточится на демонстрации мощи на внешнеполитической арене. Похоже, пока это только разминка", - заявил он РИА Новости.

Депутат подчеркнул, что Россия уже не раз заявляла о своем намерении не ввязываться в военное состязание с США и поддерживать тем самым гонку вооружения. Железняк добавил, что РФ полностью обеспечивает собственную безопасность и обладает всем необходимым для защиты суверенитета и территориальной целостности, а руководству США стоило бы более ответственно выпускать в эфир подобные провокационные заявления.
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"Очевидно, что в оставшееся до выборов время президенту Трампу не удастся покорить сердца демократов, он также не успеет совершить суперскачок в экономике, поэтому будет добиваться расположения избирателей путем "побед" на внешней арене, рассказывая о невероятной мощи американской армии. А чтобы угодить русофобам в среде политической элиты, особенно военно-промышленного лобби, будет оправдывать гигантские расходы на вооружение необходимостью противостоять России", - добавил он.
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Дональд ТрампСергей ЖелезнякРоссияСШАВ мире
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