Россияне стали меньше усыновлять детей, рассказали в Верховном суде

"Продолжает сокращаться число дел об усыновлении", - сказал Лебедев на совещании с судьями субъектов России.

По его данным, за год суды рассмотрели 10 тысяч 900 дел об усыновлении или удочерении, при этом 202 ребенка усыновили иностранцы (для сравнения, в 2018-м было 11 819 и 248, соответственно).