Россияне стали меньше усыновлять детей, рассказали в Верховном суде

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Менее 11 тысяч детей было усыновлено в России за прошедший год – это еще меньше, чем за год до этого, констатировал во вторник глава ВС РФ Вячеслав Лебедев.
"Продолжает сокращаться число дел об усыновлении", - сказал Лебедев на совещании с судьями субъектов России.
По его данным, за год суды рассмотрели 10 тысяч 900 дел об усыновлении или удочерении, при этом 202 ребенка усыновили иностранцы (для сравнения, в 2018-м было 11 819 и 248, соответственно).
"В таких условиях приобретает особую важность забота государства о детях-сиротах и судебная защита их прав", - добавил Лебедев.
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