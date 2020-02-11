Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-11T12:41+0300
https://ria.ru/20200211/1564538458.html
Россияне стали меньше усыновлять детей, рассказали в Верховном суде
https://cdn22.img.ria.ru/images/156356/05/1563560527_0:321:3071:2048_1036x0_80_0_0_74ddea6c9fe54c9d8cd7b509dd7cf39c.jpg
РИА Новости

Россияне стали меньше усыновлять детей, рассказали в Верховном суде

12:41 11.02.2020
292
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДевушка с коляской гуляет в Парке Горького в Москве
Девушка с коляской гуляет в Парке Горького в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Менее 11 тысяч детей было усыновлено в России за прошедший год – это еще меньше, чем за год до этого, констатировал во вторник глава ВС РФ Вячеслав Лебедев.
"Продолжает сокращаться число дел об усыновлении", - сказал Лебедев на совещании с судьями субъектов России.
По его данным, за год суды рассмотрели 10 тысяч 900 дел об усыновлении или удочерении, при этом 202 ребенка усыновили иностранцы (для сравнения, в 2018-м было 11 819 и 248, соответственно).
"В таких условиях приобретает особую важность забота государства о детях-сиротах и судебная защита их прав", - добавил Лебедев.
Иеромонах Димитрий (Першин)
6 декабря 2019, 18:18Религия и мировоззрение
Священник призвал усыновлять детей вместо ЭКО
410501
Обсудить 1
Верховный суд РФВячеслав ЛебедевРоссияОбщество
Рекомендуем
Банкомат
Россияне стали реже платить по кредитам, заявили в Верховном суде
Самка морского слона и ее детеныш. Эмбрионы этих млекопитающих, а также тюленей и других ластоногих проходят состояние диапаузы
Ученые выяснили, как некоторые млекопитающие задерживают беременность
Вид Москвы
В Госдуму внесли проект о повышении предельного возраста ректоров
Вооруженное нападение на автомобиль
Глава Верховного суда описал типичного преступника
Сергей Железняк
В Госдуме прокомментировали слова Трампа о супербыстрых ракетах
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Башкирии гулявший без одежды ребенок получил обморожение рук и ног
Блокировка доступа
LinkedIn не проявляла интереса к разблокировке портала в России
Художник Тим Кумаритов у своей картины Сон на выставке Новые городские художники на площадке Государственного музейно-выставочного центра РОСИЗО в Москве.
"Новые городские художники" завоевывают Москву
Президент России Владимир Путин
Путин проведет встречу с Сечиным
Руки
"Ростелеком" рассматривает возможность идентификации россиян по ладони
Кадр из фильма Дневник памяти, снятого по одноименному роману Николаса Спаркса
Россияне назвали "Дневник памяти" лучшей мелодрамой XXI века
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Иск Канады к Ирану за сбитый самолет не имеет оснований, заявил Зариф
Президент Украины Владимир Зеленский и руководитель администрации президента Украины Андрей Богдан
Зеленский уволил Богдана с должности главы офиса президента
Президент РФ Владимир Путин
Путин проведет международный телефонный разговор
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Прошение об отставке Суркова еще не подписано, заявил Песков
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:19Чижов рассказал о традиции извлечения очков из конфронтации с Россией
09:18Число пострадавших в ДТП с автобусом под Иваново выросло до шести
09:18Чижов: в Евросоюзе осознают бесперспективность конфронтации с Россией
09:16В Москве нашли брошенного младенца
09:14В ОАЭ заявили о поддержке снижения напряженности в отношениях с Ираном
09:06Родителей избивших девочку школьников привлекут к ответственности
09:02Чижов заявил, что не ждет прорывов в отношениях России и Евросоюза
09:00Названы самые угоняемые автомобили в России
08:51ВВС США отказались от одной из программ создания гиперзвукового оружия
08:49Следствие по делу о беспорядках на юге Казахстана назначило экспертизы
08:48Президент Казахстана планирует участвовать в Мюнхенской конференции
08:47Николай Цискаридзе назвал размер зарплат в балете
08:45В московском автосалоне неизвестные устроили стрельбу по машинам
08:38Эксперты определили, что россияне покупают в интернете "бесконтактно"
08:35Аэропорт Норильска не принимает рейсы из-за непогоды
08:33Финляндия примет несовершеннолетних беженцев из Греции
08:25Под Иваново при заносе автобуса в кювет пострадали два человека
08:25В Москве в среду ожидаются небольшие осадки и гололедица
08:19В столичных парках до конца зимы будут проходить музыкальные вечера
08:18Капитан севшего на мель судна в ЯНАО заплатит штраф
Лента новостейМолния