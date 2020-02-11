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УАЗ заявил о возобновлении поставок китайских компонентов на завод
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РИА Новости

УАЗ заявил о возобновлении поставок китайских компонентов на завод

12:40 11.02.2020
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© Фото : Ульяновский автомобильный заводАвтомобиль УАЗ Патриот
Автомобиль УАЗ Патриот
© Фото : Ульяновский автомобильный завод
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Поставки комплектующих на УАЗ возобновились, но по-прежнему остаются риски, связанные с распространением коронавируса и дальнейшим графиком работы китайских поставщиков, сообщил РИА Новости представитель компании.
"Что касается УАЗа, поставки всей номенклатуры комплектующих возобновились, но по-прежнему остаются риски, связанные с распространением коронавируса и дальнейшим графиком работы поставщиков. УАЗ продолжает прорабатывать варианты перехода на альтернативных поставщиков внутри России. У Ford Sollers и Mazda Sollers китайских поставщиков нет", - отметил собеседник агентства.
До этого 10 февраля Nissan заявил о риске приостановки выпуска машин на своем заводе в Санкт-Петербурге после 17 февраля в случае, если не будет возобновлено производство компонентов для сборки на китайских заводах концерна.
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Власти Китая 31 декабря прошлого года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. По последним данным, число подтвержденных случаев заболевания в Китае превысило 42 тысячи, 1016 человек скончались.
Власти Китая во вторник заявили, что производственные предприятия страны в ключевых отраслях в значительной мере возобновили производство после длинных новогодних каникул. При этом в условиях распространения коронавируса есть проблемы, осложняющие их работу.
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SollersУаза (департамент)Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)МоскваУханьЭкономика
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