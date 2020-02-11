УАЗ заявил о возобновлении поставок китайских компонентов на завод

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Поставки комплектующих на Поставки комплектующих на УАЗ возобновились, но по-прежнему остаются риски, связанные с распространением коронавируса и дальнейшим графиком работы китайских поставщиков, сообщил РИА Новости представитель компании.

"Что касается УАЗа, поставки всей номенклатуры комплектующих возобновились, но по-прежнему остаются риски, связанные с распространением коронавируса и дальнейшим графиком работы поставщиков. УАЗ продолжает прорабатывать варианты перехода на альтернативных поставщиков внутри России. У Ford Sollers и Mazda Sollers китайских поставщиков нет", - отметил собеседник агентства.

До этого 10 февраля Nissan заявил о риске приостановки выпуска машин на своем заводе в Санкт-Петербурге после 17 февраля в случае, если не будет возобновлено производство компонентов для сборки на китайских заводах концерна.

Власти Китая 31 декабря прошлого года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. По последним данным, число подтвержденных случаев заболевания в Китае превысило 42 тысячи, 1016 человек скончались.