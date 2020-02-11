Зеленский уволил Богдана с должности главы офиса президента

КИЕВ, 11 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу своего офиса Андрея Богдана и назначил на эту должность Андрея Ермака. Указы опубликованы на сайте главы государства.
Ранее "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщила, что Богдан подал заявление об отставке. Причины его ухода не уточнялись.
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После своей инаугурации Зеленский создал офис президента вместо администрации и назначил его главой Богдана, который до этого был советником олигарха Игоря Коломойского.
В августе прошлого года Богдан уже пытался покинуть пост. Как писали СМИ, это было связано с ультиматумом со стороны США: американская сторона не согласовывала встречу Зеленского с Трампом, пока Богдан возглавлял его офис.
Андрей Ермак — советник Зеленского с мая 2018 года. Ранее издание "Новое время" сообщило, что между Богданом и помощником главы государства существуют взаимная неприязнь и конкуренция, которые достигли "апогея".
Вчера, 17:29Офис волнуется раз