Зеленский уволил Богдана с должности главы офиса президента

После своей инаугурации Зеленский создал офис президента вместо администрации и назначил его главой Богдана, который до этого был советником олигарха Игоря Коломойского.

В августе прошлого года Богдан уже пытался покинуть пост. Как писали СМИ, это было связано с ультиматумом со стороны США: американская сторона не согласовывала встречу Зеленского с Трампом, пока Богдан возглавлял его офис.