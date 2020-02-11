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Зеленский уволил Богдана с должности главы офиса президента
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РИА Новости

Зеленский уволил Богдана с должности главы офиса президента

12:39 11.02.2020 (обновлено: 17:29 11.02.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский и руководитель администрации президента Украины Андрей Богдан
Президент Украины Владимир Зеленский и руководитель администрации президента Украины Андрей Богдан
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 11 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу своего офиса Андрея Богдана и назначил на эту должность Андрея Ермака. Указы опубликованы на сайте главы государства.
Ранее "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщила, что Богдан подал заявление об отставке. Причины его ухода не уточнялись.
Андрей Богдан
3 ноября 2019, 11:40
В офисе Зеленского опровергли информацию о драке Богдана и главы СБУ
После своей инаугурации Зеленский создал офис президента вместо администрации и назначил его главой Богдана, который до этого был советником олигарха Игоря Коломойского.
В августе прошлого года Богдан уже пытался покинуть пост. Как писали СМИ, это было связано с ультиматумом со стороны США: американская сторона не согласовывала встречу Зеленского с Трампом, пока Богдан возглавлял его офис.
Андрей Ермак — советник Зеленского с мая 2018 года. Ранее издание "Новое время" сообщило, что между Богданом и помощником главы государства существуют взаимная неприязнь и конкуренция, которые достигли "апогея".
Офис волнуется раз
Вчера, 17:29
Офис волнуется раз
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Андрей БогданВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Излюбленная тема обсуждать правительства других стран (((, со своим-то все коки-наки.
11 февраля, 13:19
Случайный Прохожий
58000274
Террариум кушает сам себя, экономика внутри пятой точки, нацисты уже везде, большие и маленькие воришки на свободе, Бандерлоговские чтения уже традицией стали, везде мат и драки. Типичная уРкаина 404
11 февраля, 12:41
Сделаем Аляску Русской Снова!
8830106
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