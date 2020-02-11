В РФ все больше школьников планируют сдавать ЕГЭ по китайскому языку

МОСКВА, 11 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". В России в этом году единый государственный экзамен (ЕГЭ) по китайскому языку планируют сдавать 358 выпускников одиннадцатых классов, сообщали в Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).
В 2019 году Единый государственный экзамен по китайскому языку сдали 289 российских школьников из 43 регионов страны.
На сдачу ЕГЭ по китайскому языку 2020 года зарегистрированы школьники из 51 региона РФ. В Москве сдавать китайский выразили желание 130 человек, в Санкт-Петербурге 23 человека, 16 человек в Приморском крае, по 18 человек в Московской и Амурской областях, по 11 человек в Республике Бурятия и Забайкальском крае, а также по 10 человек в Хабаровском и Красноярском краях.
В 2019 году китайский язык был добавлен в список предметов по выбору на ЕГЭ. До этого в число иностранных языков, которые участники ЕГЭ могли сдавать по выбору, были четыре языка: английский, французский, немецкий и испанский.