В РФ все больше школьников планируют сдавать ЕГЭ по китайскому языку

На сдачу ЕГЭ по китайскому языку 2020 года зарегистрированы школьники из 51 региона РФ. В Москве сдавать китайский выразили желание 130 человек, в Санкт-Петербурге 23 человека, 16 человек в Приморском крае, по 18 человек в Московской и Амурской областях, по 11 человек в Республике Бурятия и Забайкальском крае, а также по 10 человек в Хабаровском и Красноярском краях.