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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2020-02-11T12:37+0300
https://ria.ru/20200211/1564538268.html
Мантуров: кардинальных проблем с поставками компонентов из КНР нет
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РИА Новости

Мантуров: кардинальных проблем с поставками компонентов из КНР нет

12:37 11.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". Проблема с поставкой китайских компонентов на российские промышленные предприятия из-за коронавируса есть, но вопрос не стоит остро, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Я не могу сказать, что сегодня есть какая-то серьезная острота. По каким-то компонентам — по поставке нашим автомобильным компаниям — проблемы возникали не из-за того, что компонент с вирусом приедет, проблема в том, что на предприятиях в Китае ограничивается сменность работы. Там люди не в состоянии обеспечить выполнение заказов".
По словам главы Минпромторга, кардинальных проблем нет, инфекция будет локализована и кооперационные связи в ближайшее время будут восстановлены.
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Россия-Китай: ГлавноеДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)КитайРоссия
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