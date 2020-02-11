Мантуров: кардинальных проблем с поставками компонентов из КНР нет

МОСКВА, 11 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". Проблема с поставкой китайских компонентов на российские промышленные предприятия из-за коронавируса есть, но вопрос не стоит остро, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Я не могу сказать, что сегодня есть какая-то серьезная острота. По каким-то компонентам — по поставке нашим автомобильным компаниям — проблемы возникали не из-за того, что компонент с вирусом приедет, проблема в том, что на предприятиях в Китае ограничивается сменность работы. Там люди не в состоянии обеспечить выполнение заказов".
По словам главы Минпромторга, кардинальных проблем нет, инфекция будет локализована и кооперационные связи в ближайшее время будут восстановлены.