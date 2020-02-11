Мантуров: кардинальных проблем с поставками компонентов из КНР нет

"Я не могу сказать, что сегодня есть какая-то серьезная острота. По каким-то компонентам — по поставке нашим автомобильным компаниям — проблемы возникали не из-за того, что компонент с вирусом приедет, проблема в том, что на предприятиях в Китае ограничивается сменность работы. Там люди не в состоянии обеспечить выполнение заказов".