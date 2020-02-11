В Турции 28 человек арестуют по подозрению в связях с Гюленом

"В результате проведенной в Стамбуле, Анкаре, Ыспарте и Болу операции задержаны 14 подозреваемых из 28. Установлено, что пятеро скрываются за границей, розыск остальных продолжается", - передает телеканал со ссылкой на прокуратуру.

Сообщается, что задержанные входят в число пользователей тайной зашифрованной программы коммуникации ByLock, позволяющей членам организации Гюлена контактировать друг с другом.

По данным полиции, в системе организации существовала своеобразная классификация участников, в рамках которой были "тайные имамы", "тайные братья и сестры", а также ответственные за работу среди старшеклассников, студентов, ремесленников.