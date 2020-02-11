В Турции 28 человек арестуют по подозрению в связях с Гюленом

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Прокуратура Стамбула выдала ордер на задержание 28 человек, которых подозревают в связях с организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, сообщает телеканал CNN Turk.
"В результате проведенной в Стамбуле, Анкаре, Ыспарте и Болу операции задержаны 14 подозреваемых из 28. Установлено, что пятеро скрываются за границей, розыск остальных продолжается", - передает телеканал со ссылкой на прокуратуру.
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Сообщается, что задержанные входят в число пользователей тайной зашифрованной программы коммуникации ByLock, позволяющей членам организации Гюлена контактировать друг с другом.
По данным полиции, в системе организации существовала своеобразная классификация участников, в рамках которой были "тайные имамы", "тайные братья и сестры", а также ответственные за работу среди старшеклассников, студентов, ремесленников.
Власти Турции обвиняют организацию Гюлена, которую они называют FETO (террористическая организация фетхуллахистов), в причастности к попытке госпереворота в июле 2016 года. В Турции после мятежа были арестованы более 80 тысяч человек, уволены или отстранены от работы более 160 тысяч госслужащих, в том числе военных. Сам Гюлен, находящийся в США, осудил попытку переворота и отверг обвинения.