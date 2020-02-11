Водонаева опровергла сообщения о налоговой задолженности

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Телеведущая Алена Водонаева опровергла информацию о якобы имеющейся у нее налоговой задолженности.
Ранее в телеграмм-каналах появилось сообщение, что Водонаева не оплатила налоги за автомобиль и дачу в Московской области, сумма которых якобы составила порядка 45 тысяч рублей.
"У меня нет долгов за "дачу"! За дом налоги заплачены. За автомобиль еще в январе должна была заплатить (плачу в январе всегда) и пока не успела. Видно, наверное, по каким причинам не успеваю?!" - написала Водонаева в Instagram.
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