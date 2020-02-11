Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-11T12:34+0300
https://ria.ru/20200211/1564538053.html
Водонаева опровергла сообщения о налоговой задолженности
https://cdn23.img.ria.ru/images/156389/04/1563890437_0:54:2928:1701_1036x0_80_0_0_3772c75ad3788f600969592127d097b3.jpg
РИА Новости

Водонаева опровергла сообщения о налоговой задолженности

12:34 11.02.2020
951
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова Алена Водонаева
Алена Водонаева
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Алена Водонаева . Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Телеведущая Алена Водонаева опровергла информацию о якобы имеющейся у нее налоговой задолженности.
Ранее в телеграмм-каналах появилось сообщение, что Водонаева не оплатила налоги за автомобиль и дачу в Московской области, сумма которых якобы составила порядка 45 тысяч рублей.

"У меня нет долгов за "дачу"! За дом налоги заплачены. За автомобиль еще в январе должна была заплатить (плачу в январе всегда) и пока не успела. Видно, наверное, по каким причинам не успеваю?!" - написала Водонаева в Instagram.

Телеведущая Алена Водонаева на премьере фильма Одноклассники.ru: Накликай удачу
23 января, 01:40
Юрист призвал судить Водонаеву за слова о "быдле" и маткапитале
3151107
Обсудить 2
МоскваОбществоАлена ВодонаеваМосковская область (Подмосковье)Происшествия
Рекомендуем
Сергей Железняк
В Госдуме прокомментировали слова Трампа о супербыстрых ракетах
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Москве неизвестный ранил двух человек на проспекте Мира
Конституция РФ
Поправки в Конституцию предлагают пожизненные должности семи сенаторов
Солист Кубанского казачьего хора Валерий Медведев
Солист Кубанского казачьего хора погиб в ДТП под Краснодаром
Рабочие на нефтепроводе Дружба
Польский оператор "Дружбы" прокомментировал забор нефти Белоруссией
Дмитрий Козак
В Кремле Козака назвали куратором по Украине
Британский актер Рафаэль Коулмэн
Звезда комедии "Моя ужасная няня" умер в возрасте 25 лет
Телеведущая Алена Водонаева
Пожаловавшийся на Водонаеву в полицию мужчина объяснил свой поступок
Президент Украины Владимир Зеленский и руководитель администрации президента Украины Андрей Богдан
Зеленский уволил Богдана с должности главы офиса президента
Посетители у регистратуры городской больницы
Медсестра из Германии назвала отличия российских врачей от немецких
Архангельск
В Архангельске установили дорожный знак с призывом позвонить маме
Полиция
Магаданского подростка обвиняют в ложном сообщении о минировании ТЦ
Нурлан Муратов во время оглашения приговора в Московском городском суде
Мосгорсуд приговорил убийцу полицейского в метро к 18 годам колонии
Кадр из фильма Титаник
Самый дорогой артефакт с "Титаника" представили на выставке в США
Президент Украины Владимир Зеленский во время мероприятий, посвященных 75-й годовщине освобождения бывшего нацистского немецкого концентрационного лагеря Аушвиц
В Раде рассказали об идеологической ловушке, в которую попал Зеленский
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:19Чижов рассказал о традиции извлечения очков из конфронтации с Россией
09:18Число пострадавших в ДТП с автобусом под Иваново выросло до шести
09:18Чижов: в Евросоюзе осознают бесперспективность конфронтации с Россией
09:16В Москве нашли брошенного младенца
09:14В ОАЭ заявили о поддержке снижения напряженности в отношениях с Ираном
09:06Родителей избивших девочку школьников привлекут к ответственности
09:02Чижов заявил, что не ждет прорывов в отношениях России и Евросоюза
09:00Названы самые угоняемые автомобили в России
08:51ВВС США отказались от одной из программ создания гиперзвукового оружия
08:49Следствие по делу о беспорядках на юге Казахстана назначило экспертизы
08:48Президент Казахстана планирует участвовать в Мюнхенской конференции
08:47Николай Цискаридзе назвал размер зарплат в балете
08:45В московском автосалоне неизвестные устроили стрельбу по машинам
08:38Эксперты определили, что россияне покупают в интернете "бесконтактно"
08:35Аэропорт Норильска не принимает рейсы из-за непогоды
08:33Финляндия примет несовершеннолетних беженцев из Греции
08:25Под Иваново при заносе автобуса в кювет пострадали два человека
08:25В Москве в среду ожидаются небольшие осадки и гололедица
08:19В столичных парках до конца зимы будут проходить музыкальные вечера
08:18Капитан севшего на мель судна в ЯНАО заплатит штраф
Лента новостейМолния