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Россия открыта к диалогу с США на основе равноправия, заявил Рябков
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РИА Новости

Россия открыта к диалогу с США на основе равноправия, заявил Рябков

12:32 11.02.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСергей Рябков
Сергей Рябков
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. РФ открыта к диалогу с США при условии учета ее интересов и отказа Вашингтона от вмешательства во внутренние дела Москвы, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Отказ от сотрудничества, партнерства по некоторым направлениям стал в Вашингтоне нормой. Мы со своей стороны неизменно подтверждаем открытость к диалогу, решению любых вопросов в режиме поиска обоюдоприемлемых решений, но, безусловно, только на основе взаимного уважения, учета интересов, равноправия", - сказал Рябков.
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Он отметил, что такое взаимодействие возможно "при условии отказа американской стороны от вмешательства в наши внутренние дела".
"Когда все эти ингредиенты нормальных отношений будут восстановлены - а мы уверены, что это рано или поздно произойдёт - тогда можно будет говорить о том, что мы встали на путь нормализации отношений. А пока американские власти могут продолжать упражняться в собственных изысканиях, зарабатывать политические очки у русофобски настроенных политиков, которых немало на капитолийском холме. Все это тщетно. Их дело как тратить государственные финансы, дефицит госбюджета у них колоссальный, но это, в конце концов, их проблемы", - заключил замминистра.
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Сергей РябковРоссияСШАБезопасностьВ мире
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