Россия открыта к диалогу с США на основе равноправия, заявил Рябков

"Отказ от сотрудничества, партнерства по некоторым направлениям стал в Вашингтоне нормой. Мы со своей стороны неизменно подтверждаем открытость к диалогу, решению любых вопросов в режиме поиска обоюдоприемлемых решений, но, безусловно, только на основе взаимного уважения, учета интересов, равноправия", - сказал Рябков.

"Когда все эти ингредиенты нормальных отношений будут восстановлены - а мы уверены, что это рано или поздно произойдёт - тогда можно будет говорить о том, что мы встали на путь нормализации отношений. А пока американские власти могут продолжать упражняться в собственных изысканиях, зарабатывать политические очки у русофобски настроенных политиков, которых немало на капитолийском холме. Все это тщетно. Их дело как тратить государственные финансы, дефицит госбюджета у них колоссальный, но это, в конце концов, их проблемы", - заключил замминистра.