В Госдуму внесли проект о повышении предельного возраста ректоров

"Законопроектом предлагается внести изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации в части повышения предельного возраста для замещения должностей, предусмотренных частью двенадцатой статьи 332 и частью первой статьи 336.2 Трудового кодекса Российской Федерации, с шестидесяти пяти лет до семидесяти лет без права продления", - говорится в пояснительной записке к проекту.

При этом законопроектом вводится норма, в соответствии с которой в отдельных случаях, предусмотренных федеральными законами (например, федеральным законом от 10 ноября 2009 года "О Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова и Санкт-Петербургском государственном университете"), срок пребывания ректора или руководителя научной организации в своей должности по достижении им возраста 70 лет может продлеваться.

"Кроме того, законопроектом устанавливается ограничение по замещению одним и тем же лицом должности ректора одной и той же образовательной организации высшего образования или должности руководителя одной и той же научной организации не более трех сроков, а также заключение трудовых договоров с руководителями государственных и муниципальных образовательных организаций высшего образования и научных организаций на срок не более пяти лет. В связи с чем каждый срок замещения указанных должностей не будет превышать пяти лет", - поясняется в документе.