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В Госдуму внесли проект о повышении предельного возраста ректоров
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РИА Новости

В Госдуму внесли проект о повышении предельного возраста ректоров

12:30 11.02.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновВид Москвы
Вид Москвы
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Правительство России внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается повысить предельный возраст для руководителей и заместителей руководителей вузов с 65 до 70 лет, следует из электронной базы данных ГД.
"Законопроектом предлагается внести изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации в части повышения предельного возраста для замещения должностей, предусмотренных частью двенадцатой статьи 332 и частью первой статьи 336.2 Трудового кодекса Российской Федерации, с шестидесяти пяти лет до семидесяти лет без права продления", - говорится в пояснительной записке к проекту.
При этом законопроектом вводится норма, в соответствии с которой в отдельных случаях, предусмотренных федеральными законами (например, федеральным законом от 10 ноября 2009 года "О Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова и Санкт-Петербургском государственном университете"), срок пребывания ректора или руководителя научной организации в своей должности по достижении им возраста 70 лет может продлеваться.
"Кроме того, законопроектом устанавливается ограничение по замещению одним и тем же лицом должности ректора одной и той же образовательной организации высшего образования или должности руководителя одной и той же научной организации не более трех сроков, а также заключение трудовых договоров с руководителями государственных и муниципальных образовательных организаций высшего образования и научных организаций на срок не более пяти лет. В связи с чем каждый срок замещения указанных должностей не будет превышать пяти лет", - поясняется в документе.
Отмечается, что предлагаемые законопроектом изменения в условиях дефицита высококвалифицированных управленческих кадров в сфере образования и науки позволят обеспечить реализацию долгосрочных программ деятельности и развития вузов и научных организаций, а также сохранить образовательные и научные традиции.
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