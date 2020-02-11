LinkedIn не проявляла интереса к разблокировке портала в России

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Соцсеть деловых контактов LinkedIn не проявляла заинтересованности в разблокировке портала в РФ, никаких вопросов от них не поступало, сообщила журналистам замглавы Роскомнадзора Антонина Приезжаева.
"Сейчас, на данный момент, никакой заинтересованности с их стороны и никаких вопросов от них не поступало", - сказала она.
"Я так полагаю, что да", - добавила Приезжаева, отвечая на вопрос, означает ли это, что компания потеряла интерес к РФ.
Роскомнадзор 17 ноября 2016 года на основании решений судов внес LinkedIn в реестр запрещенной информации, после чего операторы связи начали блокировку этого ресурса на территории РФ. Такая мера была объяснена тем, что соцсеть не исполняла закон о хранении персональных данных россиян. Это стало первым случаем блокировки крупной соцсети на территории России.