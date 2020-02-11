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2020-02-11T12:28+0300
https://ria.ru/20200211/1564537804.html
LinkedIn не проявляла интереса к разблокировке портала в России
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РИА Новости

LinkedIn не проявляла интереса к разблокировке портала в России

12:28 11.02.2020
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© Fotolia / maxkabakovБлокировка доступа
Блокировка доступа
© Fotolia / maxkabakov
Блокировка доступа. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Соцсеть деловых контактов LinkedIn не проявляла заинтересованности в разблокировке портала в РФ, никаких вопросов от них не поступало, сообщила журналистам замглавы Роскомнадзора Антонина Приезжаева.
"Сейчас, на данный момент, никакой заинтересованности с их стороны и никаких вопросов от них не поступало", - сказала она.
"Я так полагаю, что да", - добавила Приезжаева, отвечая на вопрос, означает ли это, что компания потеряла интерес к РФ.
Роскомнадзор 17 ноября 2016 года на основании решений судов внес LinkedIn в реестр запрещенной информации, после чего операторы связи начали блокировку этого ресурса на территории РФ. Такая мера была объяснена тем, что соцсеть не исполняла закон о хранении персональных данных россиян. Это стало первым случаем блокировки крупной соцсети на территории России.
Блокировка доступа
23 января, 10:31
Роскомнадзор заблокировал сервис, рассылавший сообщения о минировании
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