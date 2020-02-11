Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 11 фев - РИА Новости. Состояние одиннадцати пострадавших в ДТП на кузбасской трассе с автобусом и фурой улучшилось, сообщил РИА Новости пресс-секретарь регионального центра медицины катастроф Антон Дужик.
Ранее сообщалось, что автобус и фура столкнулись лоб в лоб на 60 километре автодороги Кемерово – Анжеро-Судженск. В результате ДТП водитель фуры погиб на месте, позже стало известно, что одна из пассажирок скончалась на операционном столе. Всего за медицинской помощью после ДТП обратились 39 человек, десять были эвакуированы в специализированные медицинские учреждения области. По последним данным, в больницах Кузбасса находятся 14 пострадавших, 24 человека, из которых шестеро детей, отправлены на амбулаторное лечение.
"Состояние одиннадцати пострадавших улучшилось, они уже в состоянии легкой степени, еще трое остаются в состоянии средней степени тяжести", – сказал РИА Новости пресс-секретарь центра.
Прокуратура по факту ДТП организовала проверку, Следственный комитет возбудил дело.