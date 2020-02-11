Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 11 фев - РИА Новости. Состояние одиннадцати пострадавших в ДТП на кузбасской трассе с автобусом и фурой улучшилось, сообщил РИА Новости пресс-секретарь регионального центра медицины катастроф Антон Дужик.

"Состояние одиннадцати пострадавших улучшилось, они уже в состоянии легкой степени, еще трое остаются в состоянии средней степени тяжести", – сказал РИА Новости пресс-секретарь центра.