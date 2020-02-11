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Солист Кубанского казачьего хора погиб в ДТП под Краснодаром
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РИА Новости

Солист Кубанского казачьего хора погиб в ДТП под Краснодаром

12:24 11.02.2020 (обновлено: 14:00 11.02.2020)
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© РИА Новости / Виталий ТимкивСолист Кубанского казачьего хора Валерий Медведев
Солист Кубанского казачьего хора Валерий Медведев
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Солист Кубанского казачьего хора Валерий Медведев. Архивное фото
КРАСНОДАР, 11 фев — РИА Новости. Солист Кубанского казачьего хора Валерий Медведев погиб в автоаварии под Краснодаром, сообщили РИА Новости в пресс-службе ансамбля.

"Мы сейчас готовим некролог", — сказал собеседник агентства.

По данным краевого управления ГИБДД, авария произошла накануне днем на 11-м километре Ростовского шоссе. Водитель Mercedes не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся c Hyundai, который вынесло с трассы. Затем Mercedes зацепил Ford, въехавший после удара в опору освещения, а после этого опрокинулся.
Водители всех трех машин были госпитализированы. Медведев, который был за рулем Hyundai, скончался в больнице.
Как отметили в ансамбле, Медведев удостоен званий заслуженного артиста Российской Федерации и заслуженного артиста Кубани.
Двумя неделями ранее пресс-служба Кубанского хора сообщила, что 20 января ушел из жизни другой ветеран коллектива — заслуженный артист Кубани Анатолий Грубич.
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Кубанский казачий хорКраснодарПроисшествия
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