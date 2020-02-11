Солист Кубанского казачьего хора погиб в ДТП под Краснодаром

По данным краевого управления ГИБДД, авария произошла накануне днем на 11-м километре Ростовского шоссе. Водитель Mercedes не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся c Hyundai, который вынесло с трассы. Затем Mercedes зацепил Ford, въехавший после удара в опору освещения, а после этого опрокинулся.