Солист Кубанского казачьего хора погиб в ДТП под Краснодаром

КРАСНОДАР, 11 фев — РИА Новости. Солист Кубанского казачьего хора Валерий Медведев погиб в автоаварии под Краснодаром, сообщили РИА Новости в пресс-службе ансамбля.
"Мы сейчас готовим некролог", — сказал собеседник агентства.
По данным краевого управления ГИБДД, авария произошла накануне днем на 11-м километре Ростовского шоссе. Водитель Mercedes не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся c Hyundai, который вынесло с трассы. Затем Mercedes зацепил Ford, въехавший после удара в опору освещения, а после этого опрокинулся.
Водители всех трех машин были госпитализированы. Медведев, который был за рулем Hyundai, скончался в больнице.
Как отметили в ансамбле, Медведев удостоен званий заслуженного артиста Российской Федерации и заслуженного артиста Кубани.
Двумя неделями ранее пресс-служба Кубанского хора сообщила, что 20 января ушел из жизни другой ветеран коллектива — заслуженный артист Кубани Анатолий Грубич.