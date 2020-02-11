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Россия изучит рекомендацию техкомитета ОПЕК+, заявил Новак
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РИА Новости

Россия изучит рекомендацию техкомитета ОПЕК+, заявил Новак

12:23 11.02.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр энергетики РФ Александр Новак
Министр энергетики РФ Александр Новак
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Министр энергетики РФ Александр Новак. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Россия внимательно следит за влиянием коронавируса на мировые энергетические рынки, отмечая сохраняющуюся неопределенность ситуации, при этом страна изучает рекомендацию технического комитета ОПЕК+ для определения взвешенного подхода в интересах всего рынка, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.
Техкомитет экспертов ОПЕК+ по итогам внепланового трехдневного заседания, созванного на прошлой неделе для оценки влияния ситуации с коронавирусом на рынок нефти, рекомендовал продлить соглашение о сокращении добычи нефти до конца года и углубить его до конца второго квартала.
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"Россия внимательно следит за влиянием распространения коронавируса на мировые энергетические рынки. Ситуация продолжает оставаться крайне неопределенной. При этом Россия отмечает важность и актуальность работы, проделанной техническим комитетом ОПЕК+ для лучшей оценки ситуации и принятия решений, необходимых для обеспечения стабильности рынка", - передает слова Новака пресс-служба российского энергетического ведомства.
"Сейчас Россия внимательно изучает рекомендацию технического комитета с целью оценки ситуации и определения взвешенного подхода, основанного на интересе рынка в целом", - добавил он.
Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, до конца 2019 года договоренность предусматривала сокращение добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, а в первом квартале 2020 года альянс сокращает добычу на 1,7 миллиона баррелей.
Дальнейшая судьба сделки ОПЕК+ должна быть определена на планируемых 5-6 марта министерских встречах альянса в Вене. При этом в минувший четверг агентство Блумберг со ссылкой на делегата техкомитета сообщало, что по итогам заседания в Вене эксперты ОПЕК+ рекомендовали дополнительно сократить добычу нефти на 600 тысяч баррелей в сутки.
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