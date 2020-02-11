Власти Китая ужесточат контроль за торговлей дикими животными

Коронавирус и не только. Какими болезнями люди заразились от животных

Коронавирус и не только. Какими болезнями люди заразились от животных

"Продажа и употребление в пищу диких животных может подвергнуть риску общественную санитарную безопасность, этот вопрос уже привлек внимание всего мира. Недавно опубликованные данные свидетельствуют, что источником этой вспышки пневмонии, вызываемой коронавирусом нового типа, весьма вероятно были животные", - сказал глава рабочей комиссии по вопросам экономического законодательства ПК ВПНП Ван Жуйхэ.