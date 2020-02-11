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Власти Китая ужесточат контроль за торговлей дикими животными
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РИА Новости

Власти Китая ужесточат контроль за торговлей дикими животными

12:23 11.02.2020
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© REUTERS / Darley ShenЗакрытый рынок морепродуктов в Ухане, провинция Хубэй
Закрытый рынок морепродуктов в Ухане, провинция Хубэй
© REUTERS / Darley Shen
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. КНР ужесточает контроль за торговлей дикими животными и начинает борьбу с "дурной привычкой" граждан злоупотреблять дичью, сообщило Всекитайское Собрание народных представителей.
На решение повлияла вспышка коронавируса, которая унесла жизни более тысячи человек.
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"Продажа и употребление в пищу диких животных может подвергнуть риску общественную санитарную безопасность, этот вопрос уже привлек внимание всего мира. Недавно опубликованные данные свидетельствуют, что источником этой вспышки пневмонии, вызываемой коронавирусом нового типа, весьма вероятно были животные", - сказал глава рабочей комиссии по вопросам экономического законодательства ПК ВПНП Ван Жуйхэ.
"Чтобы надлежащим образом гарантировать безопасность и здоровье людей, требуется всесторонне и повсеместно построить правовую систему, касающуюся диких животных, усилить надзор за исполнением закона, предпринять строгие меры против незаконной торговли дикими животными, решительно избавиться от дурной привычки злоупотреблять дичью", - добавил он.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Общее число подтвержденных случаев заболевания в Китае, по последним данным, составляет 42 638, выздоровели 3996 человек, скончались 1016.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирусыВОЗКитайУханьВ мире
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