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https://ria.ru/20200211/1564537494.html
В Италии арестовали почти 40 предполагаемых членов римской мафии
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РИА Новости

В Италии арестовали почти 40 предполагаемых членов римской мафии

12:22 11.02.2020
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© Фото : Polizia di StatoАвтомобили итальянской полиции
Автомобили итальянской полиции
© Фото : Polizia di Stato
Автомобили итальянской полиции. Архивное фото
РИМ, 11 фев - РИА Новости, Александр Логунов. Итальянские карабинеры во вторник утром провели масштабную операцию по борьбе с организованной преступностью в Риме, выполняя ордеры на арест 38 человек.
Как отмечается в сообщении карабинеров, среди арестованных оказался один из бывших главарей так называемой "банды Мальяна" - легендарной преступной группировки, сложившейся в конце 70-х годов на юго-западной окраине Рима.
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"За годы он монополизировал район на севере столицы, мафиозным путем получив контроль над обслуживанием и сбытом техники для азартных игр (игровые автоматы, ставки и игры онлайн, видеолотерея), которая эксклюзивным образом размещалась в торговых точках Риме и провинции", - говорится в коммюнике.
Расследование карабинеров также позволило пролить свет на пять нераскрытых дел, все из которых произошли в римском районе Примавалле в конце 1980-х годов.
Помимо задержаний предполагаемых представителей группировки карабинеры наложили аресты на их активы и ценности на 15 миллионов евро. Как считается, движимое или недвижимое имущество было либо получено преступным путем, либо использовалось в криминальной деятельности.
Операция правоохранителей коснулась не только провинции Рима, но и Падуи на севере и Лечче на юге Италии, а также прошла в Испании и Австрии.
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