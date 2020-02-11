В Москве до вечера среды может выпасть до пяти сантиметров снега

"После полудня подойдет еще одна зона осадков. Осадки будут выпадать преимущественно в виде снега, но могут проскакивать и капли дождя. Сегодня в течение дня может выпасть один-два сантиметра снега. Завтра тоже ожидаем небольшой снежок: до одного сантиметра ночью, до двух сантиметров днем", - рассказала Позднякова.

По мнению синоптика, те два сантиметра снежного покрова, которые выпали в ночь с понедельника на вторник, не растают полностью, а лишь слегка подтают. Чтобы снег растаял полностью, потребовалась бы положительная температура, а она будет держаться на отметке около нуля.