В Москве до вечера среды может выпасть до пяти сантиметров снега

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Порядка пяти сантиметров снега может выпасть в Москве до вечера среды, он не растает, несмотря на температуру около 0 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"После полудня подойдет еще одна зона осадков. Осадки будут выпадать преимущественно в виде снега, но могут проскакивать и капли дождя. Сегодня в течение дня может выпасть один-два сантиметра снега. Завтра тоже ожидаем небольшой снежок: до одного сантиметра ночью, до двух сантиметров днем", - рассказала Позднякова.
По мнению синоптика, те два сантиметра снежного покрова, которые выпали в ночь с понедельника на вторник, не растают полностью, а лишь слегка подтают. Чтобы снег растаял полностью, потребовалась бы положительная температура, а она будет держаться на отметке около нуля.
"Более значимый снегопад ожидается на следующей неделе", - отметила метеоролог.