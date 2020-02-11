Поправки в Конституцию предлагают пожизненные должности семи сенаторов

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Поправками в Конституцию РФ предлагается увеличить число президентской квоты в Совете Федерации до 30 сенаторов, семь из них будут иметь пожизненный статус, заявил глава думского комитета по законодательству, сопредседатель рабочей группы по изменению конституции Павел Крашенинников (ЕР).
Ранее сопредседатель рабочей группы по поправкам в конституцию, глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что в ближайшие дни в верхней палате парламента обсудят возможность увеличения числа сенаторов, назначаемых президентом, а также идею "пожизненного" сенаторства для выдающихся лиц государства и общественных деятелей. Идею предложил на заседании член рабочей группы Александр Чубарьян.
"Да, есть понимание (по президентской квоте - ред.), что от РФ будет предложено 30 сенаторов, которых будет предлагать президент, семь из них будут пожизненно работать сенаторами", - сказал Крашенинников журналистам.