В Башкирии гулявший без одежды ребенок получил обморожение рук и ног

УФА, 11 фев – РИА Новости. Следователи Следователи Башкирии выясняют, как маленький ребенок оказался без верхней одежды морозной ночью один во дворе и получил обморожение конечностей в башкирском Мелеузе, сообщили в следственном управлении СК РФ по республике.

По данному факту следователи возбудили два уголовных дела – "причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности" и "оставление в опасности".

По данным следствия, инцидент произошел в ночь на 10 февраля во дворе частного дома в башкирском городе Мелеуз.

"В ночное время двухлетний ребенок был обнаружен во дворе частного дома, где проживал совместно с матерью, без верхней одежды с признаками общего переохлаждения и обморожения отдельных частей тела, после чего был госпитализирован, в настоящее время ему оказывается медицинская помощь", - сообщает башкирский следком.