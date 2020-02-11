В Башкирии гулявший без одежды ребенок получил обморожение рук и ног

По данному факту следователи возбудили два уголовных дела – "причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности" и "оставление в опасности".
По данным следствия, инцидент произошел в ночь на 10 февраля во дворе частного дома в башкирском городе Мелеуз.
"В ночное время двухлетний ребенок был обнаружен во дворе частного дома, где проживал совместно с матерью, без верхней одежды с признаками общего переохлаждения и обморожения отдельных частей тела, после чего был госпитализирован, в настоящее время ему оказывается медицинская помощь", - сообщает башкирский следком.
Ведомство информирует, что следователи с полицейскими осмотрели двор, допрашивают мать малыша и других членов семьи. "Устанавливаются при каких обстоятельствах ребенок мог оказаться на улице, изучаются жилищно-бытовые и социальные условия проживания семьи пострадавшего, планируется проведение судебно-медицинской экспертизы, в ходе расследования действиям матери ребенка будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении СУСК РФ по Башкирии.
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