Лукашенко предсказал рост угроз для белорусского медиаполя

МИНСК, 11 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что белорусское медиаполе столкнется с нарастанием угроз в ближайшем будущем.

"Подтасованные факты, фейки, дипфейки, так называемая постправда, когда аудиторией умело манипулируют, намеренно уводя от действительно важных проблем, - эта и другая информационная отрава сродни химическому оружию. То ли еще будет. Нас ожидают еще более сложные вещи, которые просто будет трудно опровергать. По крайней мере, в коротком промежутке времени", - сказал белорусский президент на совещании с руководителями государственных СМИ. Его слова приводит интернет-портал президента Белоруссии

"Эта неправда, ложь выкашивает целые слои восприимчивого населения, делая их беззащитными перед своим разрушительным воздействием. Поэтому информационное противоборство сейчас играет особую роль", - подчеркнул Лукашенко. Он заметил, что сегодня пресса - это не только средство донесения информации, но и полноценное оружие, причем массового поражения.

По словам президента, перед СМИ стоят задачи непростые, поскольку нынешняя обстановка не располагает к успокоенности. "Противостояние, геополитическая нестабильность в разных частях мира, в том числе в нашем регионе, - все это в повестке сегодняшнего дня", - заявил глава государства.

Белорусский лидер констатировал, что важной составной частью независимости любого государства является информационный суверенитет - право проводить собственную информационную политику, формировать национальную информационную инфраструктуру, обеспечивать информационную безопасность. "И это право мы как суверенное и независимое государство должны отстаивать во что бы то ни стало, в том числе на информационном поле. Казалось бы, что нам еще тут бороться и воевать на этом поле. Но, увы, приходится", - заявил он.