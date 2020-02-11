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Рябков: никакие программы США по сдерживанию России не сработают
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РИА Новости

Рябков: никакие программы США по сдерживанию России не сработают

12:14 11.02.2020 (обновлено: 12:40 11.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкСергей Рябков
Сергей Рябков
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Намерение США выделить средства из госбюджета в 2021 году на противодействие России вызывают сожаление у Москвы, никакие программы и финансовые средства Вашингтона, нацеленные на сдерживание РФ, не сработают, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Россия и Китай названы главными врагами США в проекте бюджета на 2021 год. Кроме того, бюджет предполагает выделение 700 миллионов долларов на "противодействие" РФ и 24 миллиона на борьбу с "российской пропагандой и дезинформацией".
По словам Рябкова, запрос на выделение средств в бюджете США в части, касающейся противодействия России, "у нас не вызывает никаких эмоций".
"Мы неоднократно подчёркивали раньше и придерживаемся этой позиции сейчас, что никакие санкции, никакие программы, нацеленные на сдерживание России, на ограничение нашего влияния, подрыв нашего авторитета в мире, не сработают, независимо от объемов финансирования, независимо от тех приемов, к которым прибегает американская сторона", - сказал Рябков.
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По его словам, "продолжающаяся практика превращения американо-российских отношений в предмет для разного рода спекуляций, домыслов, злонамеренных вылазок, выводов, которые не соответствуют действительности, со стороны американских властей вызывают лишь сожаление".
"Это отражение отрицания ими очевидных фактов, а именно, - многие проблемы без России решить просто невозможно", - добавил замминистра.
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Сергей РябковРоссияСШАВ мире
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