Рябков: никакие программы США по сдерживанию России не сработают

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Намерение Намерение США выделить средства из госбюджета в 2021 году на противодействие России вызывают сожаление у Москвы, никакие программы и финансовые средства Вашингтона, нацеленные на сдерживание РФ, не сработают, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков

Россия и Китай названы главными врагами США в проекте бюджета на 2021 год. Кроме того, бюджет предполагает выделение 700 миллионов долларов на "противодействие" РФ и 24 миллиона на борьбу с "российской пропагандой и дезинформацией".

По словам Рябкова, запрос на выделение средств в бюджете США в части, касающейся противодействия России, "у нас не вызывает никаких эмоций".

"Мы неоднократно подчёркивали раньше и придерживаемся этой позиции сейчас, что никакие санкции, никакие программы, нацеленные на сдерживание России, на ограничение нашего влияния, подрыв нашего авторитета в мире, не сработают, независимо от объемов финансирования, независимо от тех приемов, к которым прибегает американская сторона", - сказал Рябков.

По его словам, "продолжающаяся практика превращения американо-российских отношений в предмет для разного рода спекуляций, домыслов, злонамеренных вылазок, выводов, которые не соответствуют действительности, со стороны американских властей вызывают лишь сожаление".