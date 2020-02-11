Правительство утвердило проекты по программе модернизации ТЭС

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Кабмин РФ утвердил проекты в рамках программы модернизации ТЭС со вводом в 2025 году, следует из соответствующего распоряжения правительства.

В список вошел 41 проект общей мощностью 6,8 ГВт, часть из которых отбиралась на общем конкурсе, а часть была включена в программу по решению правкомиссии по электроэнергетике.

Так, группа "Интер РАО" забрала 1,57 ГВт, в их числе проекты по двум блокам Костромской ГРЭС, блоку Ириклинской ГРЭС, Кармановской ГРЭС и другие. Компания "Энел Россия" вошла в список с тремя проектами на общую мощность 320 МВт, "Юнипро" с проектом модернизации Сургутской ГРЭС-2 забрала 830 МВт.

Компании "Газпром энергохолдинга" забрали 907 МВт мощности, из них на ОГК-2 приходится 470 МВт, на "Мосэнерго" - 337 МВт, на ТГК-1 - 100 МВт. В программу также вошел проект структуры "Росатома" "ОТЭК" на 60 МВт, проект "Т Плюс" - на 124,9 МВт, проекты "Квадры" - на 286 МВт, проекты структур СГК на 510 МВт.

Структуры "Эн+ Груп" вошли в программу с проектами на 495 МВт, ТГК-2 с проектами на 324 МВт, "Татэнерго" - на 915 МВт, ТГК-16 - на 317 МВт и ТГК-14 - на 167 МВт.