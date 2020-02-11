Звезда комедии "Моя ужасная няня" умер в возрасте 25 лет

По словам Дженсена, Коулмэн умер во время пробежки. Подробности пока не раскрываются.

Никаких проблем со здоровьем у актера в последнее время не наблюдалось.

Известность Рафаэлю Коулмэну принесла роль в фэнтези-комедии "Моя ужасная няня", где он сыграл в возрасте девяти лет. Кроме того, актер снимался в таких фильмах, как "Четвертый вид" с Миллой Йовович и в хорроре "Оно живет".