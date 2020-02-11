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Звезда комедии "Моя ужасная няня" умер в возрасте 25 лет
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РИА Новости

Звезда комедии "Моя ужасная няня" умер в возрасте 25 лет

12:10 11.02.2020 (обновлено: 12:18 11.02.2020)
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© Фото : страница Carsten Jensen в FacebookБританский актер Рафаэль Коулмэн
Британский актер Рафаэль Коулмэн
© Фото : страница Carsten Jensen в Facebook
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Британский актер Рафаэль Коулмэн умер в возрасте 25 лет. Об этом сообщил отчим артиста Карстен Дженсен в фейсбуке.
По словам Дженсена, Коулмэн умер во время пробежки. Подробности пока не раскрываются.
Никаких проблем со здоровьем у актера в последнее время не наблюдалось.
Известность Рафаэлю Коулмэну принесла роль в фэнтези-комедии "Моя ужасная няня", где он сыграл в возрасте девяти лет. Кроме того, актер снимался в таких фильмах, как "Четвертый вид" с Миллой Йовович и в хорроре "Оно живет".
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КультураРафаэль КоулмэнВеликобритания
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