Звезда комедии "Моя ужасная няня" умер в возрасте 25 лет

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Британский актер Рафаэль Коулмэн умер в возрасте 25 лет. Об этом сообщил отчим артиста Карстен Дженсен в фейсбуке.
По словам Дженсена, Коулмэн умер во время пробежки. Подробности пока не раскрываются.
Никаких проблем со здоровьем у актера в последнее время не наблюдалось.
Известность Рафаэлю Коулмэну принесла роль в фэнтези-комедии "Моя ужасная няня", где он сыграл в возрасте девяти лет. Кроме того, актер снимался в таких фильмах, как "Четвертый вид" с Миллой Йовович и в хорроре "Оно живет".