В ОАЭ выявили коронавирус у гражданина Индии

Пассажир в маске на железнодорожной станции в Шанхае, Китай

ДОХА, 11 фев - РИА Новости. Власти Власти Объединенных Арабских Эмиратов зарегистрировали еще один случай заболевания новым типом коронавируса, в первый раз болезнь выявлена у гражданина Индии, говорится в сообщении министерства здравоохранения ОАЭ, переданном Эмиратским агентством новостей WAM.

"Новый случай заболевания коронавирусом зарегистрирован в ОАЭ у гражданина Индии", - указали в минздраве.

Таким образом, с начала вспышки коронавируса в Китае до настоящего момента это заболевание было выявлено в ОАЭ у восьми человек, одну из заболевших китаянок удалось вылечить.

Как отметили в эмиратском минздраве, "состояние всех заболевших, кроме одного человека, который находится в отделении интенсивной терапии под наблюдением самых высококлассных специалистов, стабильное".

Министерство попросило проживающих в ОАЭ подданных и иностранных резидентов предпринимать меры предосторожности, чтобы не заболеть: как можно чаще мыть руки с мылом, прикрывать рот и нос во время кашля или чихания.