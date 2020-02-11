В ОАЭ выявили коронавирус у гражданина Индии

ДОХА, 11 фев - РИА Новости. Власти Объединенных Арабских Эмиратов зарегистрировали еще один случай заболевания новым типом коронавируса, в первый раз болезнь выявлена у гражданина Индии, говорится в сообщении министерства здравоохранения ОАЭ, переданном Эмиратским агентством новостей WAM.
"Новый случай заболевания коронавирусом зарегистрирован в ОАЭ у гражданина Индии", - указали в минздраве.
Таким образом, с начала вспышки коронавируса в Китае до настоящего момента это заболевание было выявлено в ОАЭ у восьми человек, одну из заболевших китаянок удалось вылечить.
Как отметили в эмиратском минздраве, "состояние всех заболевших, кроме одного человека, который находится в отделении интенсивной терапии под наблюдением самых высококлассных специалистов, стабильное".
Министерство попросило проживающих в ОАЭ подданных и иностранных резидентов предпринимать меры предосторожности, чтобы не заболеть: как можно чаще мыть руки с мылом, прикрывать рот и нос во время кашля или чихания.
ОАЭ пока остаются единственным государством на Аравийском полуострове, куда добрался новый коронавирус.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса 2019-nCoV