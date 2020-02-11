Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-11T12:06+0300
https://ria.ru/20200211/1564536180.html
В ОАЭ выявили коронавирус у гражданина Индии
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/09/1564451511_0:318:2561:1758_1036x0_80_0_0_468afc70151fcb307a226b764d287a5a.jpg
РИА Новости

В ОАЭ выявили коронавирус у гражданина Индии

12:06 11.02.2020
1982
© REUTERS / Aly SongПассажир в маске на железнодорожной станции в Шанхае, Китай
Пассажир в маске на железнодорожной станции в Шанхае, Китай
© REUTERS / Aly Song
ДОХА, 11 фев - РИА Новости. Власти Объединенных Арабских Эмиратов зарегистрировали еще один случай заболевания новым типом коронавируса, в первый раз болезнь выявлена у гражданина Индии, говорится в сообщении министерства здравоохранения ОАЭ, переданном Эмиратским агентством новостей WAM.
"Новый случай заболевания коронавирусом зарегистрирован в ОАЭ у гражданина Индии", - указали в минздраве.
Таким образом, с начала вспышки коронавируса в Китае до настоящего момента это заболевание было выявлено в ОАЭ у восьми человек, одну из заболевших китаянок удалось вылечить.
Коронавирус 2019-nCoV
Вчера, 11:48
В Роспотребнадзоре назвали средний инкубационный период коронавируса
Как отметили в эмиратском минздраве, "состояние всех заболевших, кроме одного человека, который находится в отделении интенсивной терапии под наблюдением самых высококлассных специалистов, стабильное".
Министерство попросило проживающих в ОАЭ подданных и иностранных резидентов предпринимать меры предосторожности, чтобы не заболеть: как можно чаще мыть руки с мылом, прикрывать рот и нос во время кашля или чихания.
ОАЭ пока остаются единственным государством на Аравийском полуострове, куда добрался новый коронавирус.
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
28 января, 11:11
Карта распространения нового коронавируса 2019-nCoV
101100
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаДохаКитайОАЭВ мире
Рекомендуем
Коронавирус 2019-nCoV
В Роспотребнадзоре назвали средний инкубационный период коронавируса
Прохожие в защитных масках на одной из улиц в Пекине
В Китае рассказали, как происходят массовые заражения коронавирусом
Водитель автобуса, перевозящего граждан КНР в центр наблюдения на базе санатория Бодрость в Свердловской области
В МИД заявили, что в Африке появились случаи заражения коронавирусом
Пенсионер на заседании Заксобрания Карелии
В Карелии пенсионер передал депутатам "подарки" за прибавку в 21 рубль
Полицейские в защитных костюмах во время эвакуации жителей из жилого дома в Гонконге
Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 1113 человек
Сотрудница аэропорта Суварнабхуми в защитной маске в Бангкоке
В Таиланде зафиксировали новый случай заражения коронавирусом
Мужчина храпит во сне
Врач назвал храп признаком опасной болезни
Сотрудник лаборатории
В ОАЭ выздоровела заразившаяся коронавирусом китаянка
Автомобиль скорой помощи в Японии
Число заболевших коронавирусом на лайнере в Японии достигло 174
Автомобиль скорой помощи. Вьетнам
Число заразившихся коронавирусом во Вьетнаме достигло 15 человек
Машина скорой помощи в Германии
В Германии число зараженных коронавирусом возросло до 16 человек
Кареты скорой помощи в Индии
СМИ: в Индии выздоровела первая из трех заболевших коронавирусом
Выставочный центр в городе Ухань, который был преобразован в импровизированную больницу для приема пациентов с легкими симптомами
Число погибших от коронавируса в Хубэе выросло до 1068 человек
Пассажиры в аэропорту Тяньхэ, провинция Хубэй, КНР
В Испании женщина с симптомами коронавируса сбежала от скорой
Сотрудники чистят колонну на станции Сусео в Сеуле, Южная Корея
Южная Корея подтвердила 28-й случай заражения коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:18Число пострадавших в ДТП с автобусом под Иваново выросло до шести
09:18Чижов: в Евросоюзе осознают бесперспективность конфронтации с Россией
09:16В Москве нашли брошенного младенца
09:14В ОАЭ заявили о поддержке снижения напряженности в отношениях с Ираном
09:06Родителей избивших девочку школьников привлекут к ответственности
09:02Чижов заявил, что не ждет прорывов в отношениях России и Евросоюза
09:00Названы самые угоняемые автомобили в России
08:51ВВС США отказались от одной из программ создания гиперзвукового оружия
08:49Следствие по делу о беспорядках на юге Казахстана назначило экспертизы
08:48Президент Казахстана планирует участвовать в Мюнхенской конференции
08:47Николай Цискаридзе назвал размер зарплат в балете
08:45В московском автосалоне неизвестные устроили стрельбу по машинам
08:38Эксперты определили, что россияне покупают в интернете "бесконтактно"
08:35Аэропорт Норильска не принимает рейсы из-за непогоды
08:33Финляндия примет несовершеннолетних беженцев из Греции
08:25Под Иваново при заносе автобуса в кювет пострадали два человека
08:25В Москве в среду ожидаются небольшие осадки и гололедица
08:19В столичных парках до конца зимы будут проходить музыкальные вечера
08:18Капитан севшего на мель судна в ЯНАО заплатит штраф
08:13На праймериз в Нью-Гэмпшире лидирует Берни Сандерс
Лента новостейМолния