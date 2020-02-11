Посольство России в Литве готовит комплекс мероприятий ко дню Победы

МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Посольство Российской Федерации в Посольство Российской Федерации в Литве готовит в стране целый комплекс мероприятий, приуроченных к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, заявил в интервью РИА Новости посол России в Литве Александр Удальцов

"У нас готовится целый комплекс мероприятий… Одним из центральных событий будет программа вручения живущим в Литве ветеранам войны и тем, кто приравнен к ним, этих наград. Таких людей в Литве проживает 1250 человек. Так что можете представить, какая объемная, но интересная и трогательная предстоит нам работа в этом плане. Будем ездить по городам. Сейчас разрабатываем план поездок", - сказал Удальцов.

Дипломат отметил, что сотрудники российского посольства в Литве будут встречаться с ветеранами, проводить с ними беседы, вспоминать пройденное, возлагать венки.

"Мы, дипломаты, обычно в этот день выезжаем в 30 городов Литвы, где возлагаем цветы, встречаемся с ветеранами. Там, где есть желание местных властей в этом участвовать, мы всегда это приветствуем. Но, к сожалению, это единичные случаи. Большие надежды возлагаем и мы, и ветераны на серию праздничных мероприятий, посвященных этой Великой Победе", - подчеркнул Удальцов.

Он также сказал, что 28 января исполнилось 75 лет со дня освобождения Клайпеды, это событие отмечалось с участием российского посольства.

"Мы там были, очень торжественно и широко отметили эту дату. Я вручил первые юбилейные награды. Вы знаете, что указом президента РФ появилась памятная медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг", - отметил дипломат.