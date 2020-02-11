Суд вынес приговор экс-начальнику колонии в Астрахани по делу о взятке

По информации ведомства, 23 июля прошлого года начальник колонии общего режима №10 получил от супруги осужденного часть взятки в размере 400 тысяч рулей за решение вопроса о его условно-досрочном освобождении. Общая сумма, на которую они договорились, была 700 тысяч рублей, уточняет прокуратура области.

"Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности подсудимого и назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере десятикратной суммы взятки в размере 7 миллионов рублей", - сказано в сообщении. Также бывшего его лишили права занимать определенные должности сроком на 3 года.