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Суд вынес приговор экс-начальнику колонии в Астрахани по делу о взятке
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РИА Новости

Суд вынес приговор экс-начальнику колонии в Астрахани по делу о взятке

12:00 11.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 фев -  РИА Новости. Икрянинский районный суд Астраханской области приговорил к 8 годам колонии строгого режима и штрафу в 7 миллионов рублей бывшего начальника колонии №10, который получил взятку за решение вопроса об условно-досрочном освобождении одного из осужденных, сообщает прокуратура региона.
По информации ведомства, 23 июля прошлого года начальник колонии общего режима №10 получил от супруги осужденного часть взятки в размере 400 тысяч рулей за решение вопроса о его условно-досрочном освобождении. Общая сумма, на которую они договорились, была 700 тысяч рублей, уточняет прокуратура области.
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Уголовное дело было возбуждено по статье "Получение взятки в крупном размере".
"Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности подсудимого и назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере десятикратной суммы взятки в размере 7 миллионов рублей", - сказано в сообщении. Также бывшего его лишили права занимать определенные должности сроком на 3 года.
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АстраханьПроисшествия
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