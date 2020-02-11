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2020-02-11T12:12+0300
https://ria.ru/20200211/1564535856.html
Предложение Литве о безвизовом режиме в приграничных районах остается
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РИА Новости

Предложение Литве о безвизовом режиме в приграничных районах остается

12:00 11.02.2020 (обновлено: 12:12 11.02.2020)
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CC BY 3.0 / Saprygins / This is a photo of a cultural heritage object in RussiaМост королевы Луизы — пограничный мост, соединяющий Советск и Панямуне
Мост королевы Луизы — пограничный мост, соединяющий Советск и Панямуне
CC BY 3.0 / Saprygins / This is a photo of a cultural heritage object in Russia
Мост королевы Луизы — пограничный мост, соединяющий Советск и Панямуне. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Предложение РФ Литве по подписанию соглашения о местном приграничном передвижении, которое бы позволило жителям сопредельных территорий пересекать границу без виз, остается в силе, заявил в интервью РИА Новости посол России в Литве Александр Удальцов.
"Как мы считаем, в целях активизации общения людей можно было бы подписать соглашение о местном приграничном передвижении, которое позволяет жителям сопредельных территорий пересекать границу без виз. Такое соглашение было подписано с Польшей, и в 2013 году на основании него состоялось 6 миллионов пересечений границы. Это очень большая цифра. Так что наше предложение Литве о том, чтобы подписать такое соглашение, остается в силе", - сказал Удальцов.
Дипломат отметил, что по литовским статистическим данным за девять месяцев 2019 года Россия занимала 3 место среди стран, граждане которых посещали Литву в туристических целях – 147 тысяч.
"Я думаю, это вполне закономерно, поскольку Литва – страна с красивой природой, интересной историей, большим количеством культурных и культурно-исторических памятников, в том числе нашего совместного прошлого. Она всегда была притягательна для наших людей", - сказал Удальцов, подчеркнув, что Россия выступала и будет выступать за то, чтобы жители РФ и Литвы общались как можно больше.
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Он также сказал, что с момента внедрения электронных виз 1 июля 2019 года в Калининградской области ими воспользовались более 32 тысяч граждан Литвы из общего количества 77 тысяч иностранцев, въехавших в российский эксклав по данной упрощенной процедуре. По словам посла, граждане Литвы в большом количестве также стали ездить в Санкт-Петербург и Ленинградскую область после внедрения там электронных виз.
"Так что направление (туризм – ред.) очень перспективное. В целом, хочу сказать, что общение людей, живущих по обе стороны границы, будет, несомненно, способствовать большему взаимопониманию, доверию, и, безусловно, позитивно повлияет на атмосферу двусторонних отношений, чего бы мы очень хотели", - сказал дипломат.
Прошлым летом Литва вошла в десятку туристических предпочтений россиян. Кроме этого, как отмечал губернатор Калининградской области Антон Алиханов, среди основных интересантов в посещении области по электронным визам являются граждане Литвы. Граждане 53 иностранных государств в 2019 году получили возможность оформить бесплатную однократную электронную визу для посещения Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также Калининградской области. Ранее такой порядок был введен на Дальнем Востоке. С 1 января 2021 года иностранные туристы смогут получать электронные визы для поездок во все регионы России.
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При этом в ежегодном отчете департамента государственной безопасности Литвы (ДГБ) совместно со вторым департаментом оперативных служб министерства обороны республики говорится, что система выдачи электронных виз в Россию является угрозой безопасности Литвы.
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ТуризмНовости - ТуризмАлександр УдальцовРоссияЛитваОбществоПолитика
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