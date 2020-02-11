Россия запустила крупнейшее в мире производство графеновых нанотрубок

НОВОСИБИРСК, 11 фев – РИА Новости. Российская компания OCSiAl, выделившаяся из портфельной группы компаний " Российская компания OCSiAl, выделившаяся из портфельной группы компаний " Роснано ", запустила в Новосибирске Graphetron 50 - крупнейшую в мире установку по синтезу графеновых нанотрубок, кардинально изменяющих характеристики различных материалов.

Graphetron 50 - крупнейшая в мире установка по синтезу графеновых нанотрубок - вторая установка новосибирского производителя графеновых нанотрубок, компании OCSiAl. Производственная мощность установки составляет 50 тонн графеновых нанотрубок в год.

"Глубоко убежден, что речь идет о событии не областного и даже не российского, а абсолютно точно международного значения. Ничего сопоставимого с этим на земном шаре не существует. Речь идет о промышленной установке, изготавливающей материал, обладающий прочностью в 150 раз выше стали. Если мы всерьез говорим о новой технологической эре, конечно это эра цифровых технологий, но еще и эра материалов", - сказал журналистам председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс.

Он отметил, что "фантастические" свойства одностенных углеродных нанотрубок, которые можно добавлять практически к любым материалам для увеличения их прочностных и электрических характеристик, – "секрет новой эры материалов человечества", масштаб и значение которой пока сложно понять и оценить.

"Сегодня запущена 50-тонная установка. Мы хорошо понимаем, что ни одна компания на Земле не способна произвести даже одну тонну. Сегодня OCSiAl является поставщиком у 75% крупнейших технологических компаний мира, которые, к сожалению, запрещают называть свои названия", - сказал Чубайс. Президент OCSiAl Юрий Коропачинский пояснил, что в прошлом году компания была аттестована как поставщик для таких технологических гигантов как, например, LG и Pirelli.

В свою очередь, Фонд развития промышленности (ФРП), финансирующий производства по созданию высокотехнологичной и российской продукции, сообщает, что общий бюджет проекта составил почти 1,2 миллиарда рублей. В конце 2016 года фонд предоставил входящей в группу OCSiAl компании "Плазмохимические технологии" льготный заем по программе "Проекты развития" в размере 300 миллионов рублей под 5% годовых.