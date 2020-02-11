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РИА Наука
2020-02-11T16:07+0300
https://ria.ru/20200211/1564535545.html
Россия запустила крупнейшее в мире производство графеновых нанотрубок
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РИА Новости

Россия запустила крупнейшее в мире производство графеновых нанотрубок

11:55 11.02.2020 (обновлено: 16:07 11.02.2020)
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© Fotolia / skypressmarketГрафеновая атомная структура
Графеновая атомная структура
© Fotolia / skypressmarket
Графеновая атомная структура. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 11 фев – РИА Новости. Российская компания OCSiAl, выделившаяся из портфельной группы компаний "Роснано", запустила в Новосибирске Graphetron 50 - крупнейшую в мире установку по синтезу графеновых нанотрубок, кардинально изменяющих характеристики различных материалов.
Graphetron 50 - крупнейшая в мире установка по синтезу графеновых нанотрубок - вторая установка новосибирского производителя графеновых нанотрубок, компании OCSiAl. Производственная мощность установки составляет 50 тонн графеновых нанотрубок в год.

"Глубоко убежден, что речь идет о событии не областного и даже не российского, а абсолютно точно международного значения. Ничего сопоставимого с этим на земном шаре не существует. Речь идет о промышленной установке, изготавливающей материал, обладающий прочностью в 150 раз выше стали. Если мы всерьез говорим о новой технологической эре, конечно это эра цифровых технологий, но еще и эра материалов", - сказал журналистам председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс.

Он отметил, что "фантастические" свойства одностенных углеродных нанотрубок, которые можно добавлять практически к любым материалам для увеличения их прочностных и электрических характеристик, – "секрет новой эры материалов человечества", масштаб и значение которой пока сложно понять и оценить.
"Сегодня запущена 50-тонная установка. Мы хорошо понимаем, что ни одна компания на Земле не способна произвести даже одну тонну. Сегодня OCSiAl является поставщиком у 75% крупнейших технологических компаний мира, которые, к сожалению, запрещают называть свои названия", - сказал Чубайс. Президент OCSiAl Юрий Коропачинский пояснил, что в прошлом году компания была аттестована как поставщик для таких технологических гигантов как, например, LG и Pirelli.
В свою очередь, Фонд развития промышленности (ФРП), финансирующий производства по созданию высокотехнологичной и российской продукции, сообщает, что общий бюджет проекта составил почти 1,2 миллиарда рублей. В конце 2016 года фонд предоставил входящей в группу OCSiAl компании "Плазмохимические технологии" льготный заем по программе "Проекты развития" в размере 300 миллионов рублей под 5% годовых.
Одностенные углеродные нанотрубки являются универсальным наномодификатором, улучшающим механические свойства, электро- и теплопроводность различных материалов. Так, добавка 0,1% одностенных углеродных нанотрубок алюминию увеличивает его прочность в два раза, добавка 0,01% к некоторым пластикам делает их электропроводящими, добавка 0,001% в бетон делает его прочнее на 50%. Пилотная промышленная установка синтеза одностенных углеродных нанотрубок Graphetron 1.0, была запущена в новосибирском Академгородке в конце 2013 года. С вводом в эксплуатацию Graphetron 50 российская компания сможет выпускать до 75 тонн нанотрубок в год с возможностью увеличения до более чем 100 тонн в год.
Медузы
1 февраля 2018, 19:00РИА Наука
Химики создали наномедуз из графена и аммиака
19894033
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РИА НаукаРоснаноАнатолий ЧубайсНовосибирскРоссияЭкономика
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