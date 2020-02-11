Ученые предупредили о последствиях роста числа грызунов под Ростовом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 фев – РИА Новости, Юлия Насулина. Ученые Южного научного центра РАН зафиксировали рост численности грызунов в отдельных районах Ростовской области, что может привести к новым вспышкам заболеваний, переносчиками которых они являются, в частности, туляремии, сообщил РИА Новости старший научный сотрудник ЮНЦ РАН кандидат биологических наук Никита Панасюк.
По словам ученого, исследования в конце прошлого года выявили рост до 30% численности грызунов в отдельных восточных и южных районах Ростовской области.
"Наряду с ростом численности грызунов в Ремонтненском, Орловском и Егорлыкском районах, лабораторная диагностика, проведенная Северо-Кавказской противочумной станцией, выявила у животных следы туляремии", - сказал Панасюк.
Он отметил, что эта инфекция была характерна для Ростовской области и раньше, так как природные очаги туляремии зарегистрированы в 36 муниципальных образованиях региона. Последняя крупная вспышка этой инфекции у жителей Ростовской области была зарегистрирована в 1993 году, когда ей заболели 225 человек. В 2017 году было пять заболевших, в 2018-м их не было.
"Нужно понимать, что рост численности грызунов повышает опасность нового всплеска заболевания туляремией у людей, поэтому обязательно необходим мониторинг ситуации и превентивные меры", - сказал Панасюк, уточнив, что речь идет о регулировании численности грызунов, клещей и комаров, а также, при необходимости, оповещение населения и вакцинация групп риска. К таким группам относятся, например, сельские жители "опасных" районов.
Туляремия – острая инфекционная болезнь животных и человека, которая характеризуется интоксикацией, тяжелой лихорадкой, поражением лимфатических узлов с возможностью перехода в воспаления легких, печени, селезенки. Возбудитель болезни – туляремийная палочка, а основным источником для человека являются грызуны (ондатры, крысы, мыши, полевки), а также зайцы. При высокой численности больных зверей в распространение заболевания включаются клещи и комары.
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