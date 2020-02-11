Ученые предупредили о последствиях роста числа грызунов под Ростовом

В Эстонии грызуны без угрызений киберугрозно киберобгрызли государство Эстония, как и другие страны, озабочена киберугрозами и кибервызовами. Технологии проникают в государство и служат ему на совесть. Но вместе с ними в государство проникают крысы, которые технологии пробуют на зубок. И эта проблема глубже, чем может показаться.