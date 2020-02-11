В Московском зоопарке еноты заснули с задержкой в два месяца

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Еноты из-за аномально теплой зимы в Москве, а также долгого отсутствия снега погрузились в зимний сон на два месяца позднее обычного, сообщили в пресс-службе Еноты из-за аномально теплой зимы в Москве, а также долгого отсутствия снега погрузились в зимний сон на два месяца позднее обычного, сообщили в пресс-службе Московского зоопарка

"Уснуть енотам-полоскунам удалось только в начале февраля, когда в столицу пришли морозы. Ближайший месяц зверьки проведут в состоянии сна в своих теплых домиках, а с наступлением весны их ждет переезд в новый вольер", - рассказали в пресс-службе.

Специалисты зоопарка отмечают, что обычно еноты-полоскуны засыпают в начале декабря, когда устанавливается стабильно холодная погода и выпадает достаточно снега. Перед этим зверьки все лето активно отъедаются, набирают вес, а осенью меняют свой легкий летний мех на более густой и теплый.

"Еноты хорошо приспособлены к морозам: плотный подшерсток не дает им замерзнуть даже в самые суровые зимы. Тем не менее, это время года маленькие хищники предпочитают проспать, поскольку зимой найти достаточное количество корма весьма проблематично. Зимний сон енотов - адаптация, которая позволяет животным наиболее комфортно пережить холода", - отметили в зоопарке.

Уточняется, что в отличие от сурков и тушканчиков еноты не впадают в спячку, а просто засыпают. Еноты делают это по несколько раз за зиму: они пробуждаются, выходят из своего теплого укрытия, чтобы проверить, не растаял ли снег и не пришла ли весна. Проснувшиеся еноты могут немного побродить по своему вольеру, а затем вновь отправляются спать. Подобные пробуждения никак не сказываются на состоянии организма животных.

"В этом году теплая зима ввела енотов в заблуждение, и зверьки решили не засыпать совсем. Весь декабрь и январь они бодрствовали, активно лазали по растущей в их вольере лиственнице и с любопытством встречали посетителей. Все это время за животными тщательным образом следили ветеринары и зоологи. Чтобы еноты оставались в тонусе, с ними регулярно проводили специальные тренинги", - добавили в зоосаде.

Помимо этого, специалисты приносили новые игрушки и интересные предметы для исследования в рамках программы по обогащению среды обитания. Ближе к февралю животные стали готовиться ко сну, они сделались более медлительными и ленивыми, все чаще уходили в свои теплые домики и не проявляли интереса к еде.

"Пока еноты мирно спят, сотрудники зоопарка готовят для них новый вольер, куда зверьки переберутся после пробуждения. Теперь понаблюдать за хитрецами-енотами можно будет в просторном вольере, неподалеку от кустарниковых собак", - рассказали в пресс-службе.