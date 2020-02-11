Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-11T14:55+0300
https://ria.ru/20200211/1564535341.html
В Московском зоопарке еноты заснули с задержкой в два месяца
https://cdn24.img.ria.ru/images/102413/74/1024137477_0:0:2200:1238_1036x0_80_0_0_3d1eb296bf72d0e325cdd4ee640b9ddf.jpg
РИА Новости

В Московском зоопарке еноты заснули с задержкой в два месяца

11:51 11.02.2020 (обновлено: 14:55 11.02.2020)
208
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЕнот в Московском зоопарке
Енот в Московском зоопарке
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Енот в Московском зоопарке. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Еноты из-за аномально теплой зимы в Москве, а также долгого отсутствия снега погрузились в зимний сон на два месяца позднее обычного, сообщили в пресс-службе Московского зоопарка.
"Уснуть енотам-полоскунам удалось только в начале февраля, когда в столицу пришли морозы. Ближайший месяц зверьки проведут в состоянии сна в своих теплых домиках, а с наступлением весны их ждет переезд в новый вольер", - рассказали в пресс-службе.
Бурый медведь после зимней спячки
26 ноября 2019, 19:00РИА Наука
Ученые выяснили, почему животные не толстеют во время спячки
Специалисты зоопарка отмечают, что обычно еноты-полоскуны засыпают в начале декабря, когда устанавливается стабильно холодная погода и выпадает достаточно снега. Перед этим зверьки все лето активно отъедаются, набирают вес, а осенью меняют свой легкий летний мех на более густой и теплый.
"Еноты хорошо приспособлены к морозам: плотный подшерсток не дает им замерзнуть даже в самые суровые зимы. Тем не менее, это время года маленькие хищники предпочитают проспать, поскольку зимой найти достаточное количество корма весьма проблематично. Зимний сон енотов - адаптация, которая позволяет животным наиболее комфортно пережить холода", - отметили в зоопарке.
Уточняется, что в отличие от сурков и тушканчиков еноты не впадают в спячку, а просто засыпают. Еноты делают это по несколько раз за зиму: они пробуждаются, выходят из своего теплого укрытия, чтобы проверить, не растаял ли снег и не пришла ли весна. Проснувшиеся еноты могут немного побродить по своему вольеру, а затем вновь отправляются спать. Подобные пробуждения никак не сказываются на состоянии организма животных.
Пингвины
20 января, 05:09РИА Наука
Ученый рассказал об опасности изменения климата для пингвинов
"В этом году теплая зима ввела енотов в заблуждение, и зверьки решили не засыпать совсем. Весь декабрь и январь они бодрствовали, активно лазали по растущей в их вольере лиственнице и с любопытством встречали посетителей. Все это время за животными тщательным образом следили ветеринары и зоологи. Чтобы еноты оставались в тонусе, с ними регулярно проводили специальные тренинги", - добавили в зоосаде.
Помимо этого, специалисты приносили новые игрушки и интересные предметы для исследования в рамках программы по обогащению среды обитания. Ближе к февралю животные стали готовиться ко сну, они сделались более медлительными и ленивыми, все чаще уходили в свои теплые домики и не проявляли интереса к еде.
"Пока еноты мирно спят, сотрудники зоопарка готовят для них новый вольер, куда зверьки переберутся после пробуждения. Теперь понаблюдать за хитрецами-енотами можно будет в просторном вольере, неподалеку от кустарниковых собак", - рассказали в пресс-службе.
Увидеть енотов в следующий раз гости зоопарка смогут уже весной, когда придет потепление и начнет таять снег.
Сурок-байбак Арчи в Московском зоопарке
2 февраля, 07:47
В Московском зоопарке сурки проспят свой "официальный" праздник
451000
Обсудить 0
Московский зоопаркМоскваОбщество
Рекомендуем
Мышь
Ученые предупредили о последствиях роста числа грызунов под Ростовом
Скелет тираннозавра
Канадские ученые обнаружили новый вид тираннозавра
Программирование
МИД Китая обвинил США в двойных стандартах по кибербезопасности
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Москве неизвестный ранил двух человек на проспекте Мира
Сергей Рябков
Рябков: никакие программы США по сдерживанию России не сработают
Кадр компьютерной анимации полета Falcon HTV-2
ВВС США отказались от одной из программ создания гиперзвукового оружия
Работа пожарных расчетов
При пожаре в московском хостеле погибли двое белорусов
Графеновая атомная структура
Россия запустила крупнейшее в мире производство графеновых нанотрубок
Танки на проспекте Ленина во время массовых беспорядков в Душанбе
Беспорядки в Душанбе 12-14 февраля 1990 года
Логотип международного информационного агентства и радио Sputnik
Радиостанция Sputnik отметила пятилетие вещания в Сербии
Врач измеряет артериальное давление пациентке
Для перевозок пожилых сельских жителей в МО закупили 54 автомобиля
Посол России в Литве Александр Удальцов
Посол: Россия пока не приглашала власти Литвы на 75-летие Победы
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Иск Канады к Ирану за сбитый самолет не имеет оснований, заявил Зариф
Британский актер Рафаэль Коулмэн
Звезда комедии "Моя ужасная няня" умер в возрасте 25 лет
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
В НАТО планируют обсудить российские ракетные системы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:18Число пострадавших в ДТП с автобусом под Иваново выросло до шести
09:18Чижов: в Евросоюзе осознают бесперспективность конфронтации с Россией
09:16В Москве нашли брошенного младенца
09:14В ОАЭ заявили о поддержке снижения напряженности в отношениях с Ираном
09:06Родителей избивших девочку школьников привлекут к ответственности
09:02Чижов заявил, что не ждет прорывов в отношениях России и Евросоюза
09:00Названы самые угоняемые автомобили в России
08:51ВВС США отказались от одной из программ создания гиперзвукового оружия
08:49Следствие по делу о беспорядках на юге Казахстана назначило экспертизы
08:48Президент Казахстана планирует участвовать в Мюнхенской конференции
08:47Николай Цискаридзе назвал размер зарплат в балете
08:45В московском автосалоне неизвестные устроили стрельбу по машинам
08:38Эксперты определили, что россияне покупают в интернете "бесконтактно"
08:35Аэропорт Норильска не принимает рейсы из-за непогоды
08:33Финляндия примет несовершеннолетних беженцев из Греции
08:25Под Иваново при заносе автобуса в кювет пострадали два человека
08:25В Москве в среду ожидаются небольшие осадки и гололедица
08:19В столичных парках до конца зимы будут проходить музыкальные вечера
08:18Капитан севшего на мель судна в ЯНАО заплатит штраф
08:13На праймериз в Нью-Гэмпшире лидирует Берни Сандерс
Лента новостейМолния