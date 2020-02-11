В Роспотребнадзоре назвали средний инкубационный период коронавируса

Ранее член исследовательской группы Гуань Вэйцзе сообщил изданию "Хунсин Синьвэнь", что максимальный инкубационный период нового коронавируса может достигать не 14 дней, как сообщалось ранее, а 24, но лишь в отдельных случаях. В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова, отвечая на вопрос, нет ли необходимости продлить карантинный период из-за новой информации, отметила, что инкубационный период коронавируса длится 14 дней, эти данные подтверждены Всемирной организацией здравоохранения, две недели длится и карантин для этой инфекции.