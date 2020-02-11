В Роспотребнадзоре назвали средний инкубационный период коронавируса

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Средний инкубационный период коронавирусной инфекции, по данным Всемирной организации здравоохранения, полученным на основании истории болезни завозных случаев, длится 5,2 дня, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Ранее член исследовательской группы Гуань Вэйцзе сообщил изданию "Хунсин Синьвэнь", что максимальный инкубационный период нового коронавируса может достигать не 14 дней, как сообщалось ранее, а 24, но лишь в отдельных случаях. В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова, отвечая на вопрос, нет ли необходимости продлить карантинный период из-за новой информации, отметила, что инкубационный период коронавируса длится 14 дней, эти данные подтверждены Всемирной организацией здравоохранения, две недели длится и карантин для этой инфекции.
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"Государственная газета КНР Сhina daily сообщает 10.02.20: по результатам исследования, проводимого под руководством Zhong Nanshan, ведущего специалиста КНР по респираторным вирусным инфекциям, медианный показатель для инкубационного периода составляет три дня. Guan Weijie, член исследовательской группы, указал на возможную длительность инкубационного периода до 24 дней в редких случаях. По данным ВОЗ на основании истории болезни завозных случаев, средний инкубационный период - 5,2 дня", - говорится в сообщении.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Общее число подтвержденных случаев заболевания в Китае, по последним данным, составляет 42 638, выздоровели 3996 человек, скончались 1016.
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