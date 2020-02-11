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Пресс-показ документального фильма "Прощание со Сталиным"
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РИА Новости

Пресс-показ документального фильма "Прощание со Сталиным"

11:43 11.02.2020 (обновлено: 11:47 11.02.2020)
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18 февраля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-показ документального фильма "Прощание со Сталиным" и творческая встреча по видеосвязи с режиссером картины Сергеем ЛОЗНИЦЕЙ.
Фильм основан на уникальных архивных материалах, снятых в СССР 5–9 марта 1953 года. Мировая премьера картины состоялась на Венецианском кинофестивале 2019 года. Премьера в России пройдет 5 марта 2020 года.
Загадка культа личности раскрывается в грандиозном зрелище – похоронах Иосифа Сталина. Уникальные архивные кадры, снятые в марте 1953 года, прежде практически никто не видел. Смерть Сталина потрясла страну. На похоронной церемонии присутствовали сотни тысяч скорбящих. В фильме прослеживаются все стадии траурного спектакля, названного газетой "Правда" "Великим прощанием".

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