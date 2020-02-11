Пресс-показ документального фильма "Прощание со Сталиным"

Фильм основан на уникальных архивных материалах, снятых в СССР 5–9 марта 1953 года. Мировая премьера картины состоялась на Венецианском кинофестивале 2019 года. Премьера в России пройдет 5 марта 2020 года.
Загадка культа личности раскрывается в грандиозном зрелище – похоронах Иосифа Сталина. Уникальные архивные кадры, снятые в марте 1953 года, прежде практически никто не видел. Смерть Сталина потрясла страну. На похоронной церемонии присутствовали сотни тысяч скорбящих. В фильме прослеживаются все стадии траурного спектакля, названного газетой "Правда" "Великим прощанием".
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Загадка культа личности раскрывается в грандиозном зрелище – похоронах Иосифа Сталина. Уникальные архивные кадры, снятые в марте 1953 года, прежде практически никто не видел. Смерть Сталина потрясла страну. На похоронной церемонии присутствовали сотни тысяч скорбящих. В фильме прослеживаются все стадии траурного спектакля, названного газетой "Правда" "Великим прощанием".
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
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