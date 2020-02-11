Пресс-показ документального фильма "Прощание со Сталиным"

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18 февраля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-показ документального фильма "Прощание со Сталиным" и творческая встреча по видеосвязи с режиссером картины Сергеем ЛОЗНИЦЕЙ.