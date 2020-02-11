В Китае рассказали, как происходят массовые заражения коронавирусом

"Более 83% массовых заражений происходит в семьях, остальные - в медицинских учреждениях, службах питания, селах, супермаркетах и торговых центрах, предприятиях, транспортных средствах, домах престарелых и школах", - говорится в сообщении комитета в Weibo.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Общее число подтвержденных случаев заболевания в Китае, по последним данным, составляет 42 638, выздоровели 3996 человек, скончались 1016.