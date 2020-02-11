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В Китае рассказали, как происходят массовые заражения коронавирусом
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РИА Новости

В Китае рассказали, как происходят массовые заражения коронавирусом

11:45 11.02.2020
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© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкПрохожие в защитных масках на одной из улиц в Пекине
Прохожие в защитных масках на одной из улиц в Пекине
© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в фотобанк
Прохожие в защитных масках на одной из улиц в Пекине
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Более 83% массовых заражений коронавирусом происходят в семьях, сообщает государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.

"Более 83% массовых заражений происходит в семьях, остальные - в медицинских учреждениях, службах питания, селах, супермаркетах и торговых центрах, предприятиях, транспортных средствах, домах престарелых и школах", - говорится в сообщении комитета в Weibo.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Общее число подтвержденных случаев заболевания в Китае, по последним данным, составляет 42 638, выздоровели 3996 человек, скончались 1016.
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