В Арктике могут создать центры управления в кризисных ситуациях

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Глава МЧС Евгений Зиничев заявил, что министерство при участии других ведомств принимает меры по созданию в Арктике центров управления в кризисных ситуациях.
"В рамках совместной работы с Минпромторгом России, Росатомом и другими структурами принимаются меры по созданию Арктических центров управления в кризисных ситуациях, а также развитию авиационной группировки МЧС России в Арктике", - сказал он на итоговом заседании коллегии МЧС.
Он подчеркнул, что реализация данных мероприятий должна способствовать повышению безопасности Северного морского пути и всей континентальной части Арктического региона.
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