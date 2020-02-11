Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-11T12:29+0300
https://ria.ru/20200211/1564535067.html
Сирийская армия восстановила контроль над трассой Дамаск — Алеппо
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564535306_0:139:2423:1502_1036x0_80_0_0_cc9b7cded7d5720f608cb1ebdf3ffa2a.jpg
РИА Новости

Сирийская армия восстановила контроль над трассой Дамаск — Алеппо

11:45 11.02.2020 (обновлено: 12:29 11.02.2020)
31241
© AFP 2020Сирийские военные на трассе Дамаск — Алеппо
Сирийские военные на трассе Дамаск — Алеппо
© AFP 2020
Сирийские военные на трассе Дамаск — Алеппо. Архивное фото
ДАМАСК, 11 фев — РИА Новости. Армия Башара Асада впервые с 2012 года восстановила контроль над всей международной автотрассой M5 ДамаскАлеппо, сообщил РИА Новости сирийский военно-полевой источник.
Это произошло в результате военной операции правительственных сил. Двадцать девятого января они освободили Маарет-Нууман, а в минувшую субботу — ключевой город Саракиб на перекрестке M5 и M4 (Латакия — Алеппо).
На следующий день войска, наступающие с востока провинции Идлиб, встретились с подразделениями, идущими с юга Алеппо, что позволило взять M5 под почти полный контроль.
Сейчас военные ведут бои против террористов в районе деревни Хан-Асаль к северо-западу от трассы, которую откроют для движения после разминирования, ремонта и установления постов.
До начала военной операции для связи между Дамаском и Алеппо использовался объезд через дороги в пустыне, что значительно увеличивало время в пути.
Подразделения сирийской армии в провинции Идлиб
10 февраля, 14:06Война в Сирии
Режим деэскалации в Идлибе используют террористы, заявил посол России

Ситуация на северо-западе Сирии

Россия, Иран и Турция в мае 2017 года в Астане (сейчас — Нур-Султан) договорились о создании четырех зон деэскалации в Сирии.
Три из них в 2018-м перешли под контроль Дамаска. Четвертая, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, пока не занята правительственными войсками, большая ее часть захвачена террористами из "Джебхат ан-Нусры"*.
В сентябре 2018 года Россия и Турция в Сочи подписали соглашение о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находится более десятка разных формирований. Наиболее крупные из них — союз протурецких группировок "Национальный фронт освобождения" и "Джебхат ан-Нусра"*, всего около 30 тысяч боевиков.
Двадцать шестого января 2020 года сирийская армия начала наступление на западе Алеппо в связи с ежедневными обстрелами террористами жилых кварталов города, в результате которых погибли десятки мирных граждан.
На фоне эскалации Анкара и некоторые ее партнеры обвиняют Дамаск и Москву в ударах по гуманитарным объектам и турецким военным. В России и Сирии не раз заявляли, что причина нестабильности в регионе — действия террористов.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Турецкие солдаты на позициях в деревне Каминас, примерно в 6 километрах к юго-востоку от города Идлиб на северо-западе Сирии. 10 февраля 2020
10 февраля, 18:33Война в Сирии
Турция ждет поддержки НАТО из-за ситуации в Идлибе
473524418
Обсудить 8
Война в СирииВойна в СирииСирияДамаск (город)АлеппоВ мире
Популярные комментарии
Молодцы!!!
11 февраля, 11:56
Сергей Новиков
11520000
Отлично!
11 февраля, 12:05
mm.ai.l2020
10110000
Рекомендуем
Горящие обломки военного вертолета примерно в 6 километрах к юго-востоку от города Идлиб. 11 февраля 2020
В Идлибе сбили вертолет сирийской армии
Пенсионер на заседании Заксобрания Карелии
В Карелии пенсионер передал депутатам "подарки" за прибавку в 21 рубль
Мужчина храпит во сне
Врач назвал храп признаком опасной болезни
Московский Кремль
В Польше придумали, как заставить Россию сдаться
Обломки военного вертолета примерно в 6 километрах к юго-востоку от города Идлиб. 11 февраля 2020
Источник сообщил о гибели всего экипажа сбитого в Идлибе вертолета
Президент США Дональд Трамп
Трамп уволил "главного украинского силовика": это только начало мести
Коричневый карлик GJ 504 B (в центре выделенного квадрата) и направление его вращения вокруг звезды GJ 504 из созвездия Девы, положение которой отмечено крестиком
Ученые выяснили, почему Юпитер не превратился в звезду
Докторская колбаса
Производитель назвал возможную причину "взрыва" колбасы в Туле
Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков
Минтруд разъяснил отсутствие индексации пенсий работающих пенсионеров
Конвой турецкой военной техники движется в направлении города Идлиб. 10 февраля 2020
Турция нанесла массированный удар по армии Сирии
Дивизион ЗРК С-400 заступил на боевое дежурство в районе Владивостока
Разработчик рассказал о возможностях С-500
Ситуация на юго-востоке провинции Идлиб в Сирии
Армия Сирии окружила четыре турецких наблюдательных пункта в Идлибе
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Полиция проверит сообщение о "выгуливании" девушки в Нижнем Новгороде
Самые последние шерстистые мамонты на Земле жили на острове Врангеля
Ученые выяснили, от чего вымерли последние мамонты на Земле
Потасовка во время заседания Верховной рады Украины
Предчувствие новой войны. Какой совет получил Зеленский от Помпео
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:16В Москве нашли брошенного младенца
09:14В ОАЭ заявили о поддержке снижения напряженности в отношениях с Ираном
09:06Родителей избивших девочку школьников привлекут к ответственности
09:02Чижов заявил, что не ждет прорывов в отношениях России и Евросоюза
09:00Названы самые угоняемые автомобили в России
08:51ВВС США отказались от одной из программ создания гиперзвукового оружия
08:49Следствие по делу о беспорядках на юге Казахстана назначило экспертизы
08:48Президент Казахстана планирует участвовать в Мюнхенской конференции
08:47Николай Цискаридзе назвал размер зарплат в балете
08:45В московском автосалоне неизвестные устроили стрельбу по машинам
08:38Эксперты определили, что россияне покупают в интернете "бесконтактно"
08:35Аэропорт Норильска не принимает рейсы из-за непогоды
08:33Финляндия примет несовершеннолетних беженцев из Греции
08:25Под Иваново при заносе автобуса в кювет пострадали два человека
08:25В Москве в среду ожидаются небольшие осадки и гололедица
08:19В столичных парках до конца зимы будут проходить музыкальные вечера
08:18Капитан севшего на мель судна в ЯНАО заплатит штраф
08:13На праймериз в Нью-Гэмпшире лидирует Берни Сандерс
08:12Президент Туркмении озаботился здоровьем увлекающихся гаджетами
08:09Роскачество рассказало о плюсах и минусах растительных аналогов молока
Лента новостейМолния