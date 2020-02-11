Сирийская армия восстановила контроль над трассой Дамаск — Алеппо

ДАМАСК, 11 фев — РИА Новости. Армия Башара Асада впервые с 2012 года восстановила контроль над всей международной автотрассой M5 Армия Башара Асада впервые с 2012 года восстановила контроль над всей международной автотрассой M5 Дамаск Алеппо , сообщил РИА Новости сирийский военно-полевой источник.

Это произошло в результате военной операции правительственных сил. Двадцать девятого января они освободили Маарет-Нууман, а в минувшую субботу — ключевой город Саракиб на перекрестке M5 и M4 (Латакия — Алеппо).

На следующий день войска, наступающие с востока провинции Идлиб, встретились с подразделениями, идущими с юга Алеппо, что позволило взять M5 под почти полный контроль.

Сейчас военные ведут бои против террористов в районе деревни Хан-Асаль к северо-западу от трассы, которую откроют для движения после разминирования, ремонта и установления постов.

До начала военной операции для связи между Дамаском и Алеппо использовался объезд через дороги в пустыне, что значительно увеличивало время в пути.

Ситуация на северо-западе Сирии

Россия, Иран и Турция в мае 2017 года в Астане (сейчас — Нур-Султан) договорились о создании четырех зон деэскалации в Сирии.

Три из них в 2018-м перешли под контроль Дамаска. Четвертая, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, пока не занята правительственными войсками, большая ее часть захвачена террористами из "Джебхат ан-Нусры"*.

В сентябре 2018 года Россия и Турция в Сочи подписали соглашение о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находится более десятка разных формирований. Наиболее крупные из них — союз протурецких группировок "Национальный фронт освобождения" и "Джебхат ан-Нусра"*, всего около 30 тысяч боевиков.

Двадцать шестого января 2020 года сирийская армия начала наступление на западе Алеппо в связи с ежедневными обстрелами террористами жилых кварталов города, в результате которых погибли десятки мирных граждан.

На фоне эскалации Анкара и некоторые ее партнеры обвиняют Дамаск и Москву в ударах по гуманитарным объектам и турецким военным. В России и Сирии не раз заявляли, что причина нестабильности в регионе — действия террористов.