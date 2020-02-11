Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
2020-02-11T11:39+0300
https://ria.ru/20200211/1564534900.html
Канадские ученые обнаружили новый вид тираннозавра
https://cdn22.img.ria.ru/images/18443/44/184434469_0:342:3648:2394_1036x0_80_0_0_96c2da9ccf2bcc26fd4760def3fe0861.jpg
РИА Новости

Канадские ученые обнаружили новый вид тираннозавра

11:39 11.02.2020
1455
© РИА Новости / Лариса СаенкоСкелет тираннозавра
Скелет тираннозавра
© РИА Новости / Лариса Саенко
Скелет тираннозавра. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Канадские ученые обнаружили новый вид тираннозавра, населявшего планету почти 80 миллионов лет назад, "находка" получила имя Thanatotheristes degrootorum – "Жнец смерти", сообщается в блоге Королевского Тиррелловского палеонтологического музея в Канаде.
"Мы рады сообщить о новом виде тираннозавра, первом за 50 лет, обнаруженном в Канаде", - заявил представитель музея Франсуа Террьен. Последним динозавром, обнаруженным в стране в 1970 году, был плотоядный дасплетозавр.
"Это открытие значимо тем, что заполняет пробел в нашем понимании эволюции тираннозавра", - отметил Террьен.
Недавно открытый вид входит в группу двуногих хищников, к которой относится знаменитый тираннозавр Рекс (Tyrannosaurus rex), прибывший на территорию Северной Америки на несколько миллионов лет позже.
Thanatotheristes, получивший свое имя от Танатоса (олицетворяющего смерть в греческой мифологии) и слова theristes ("жнец") почти на 2,5 миллиона лет старше своего ближайшего родственника. Вместе с "Жнецом смерти" по территории, где сейчас находится провинция Альберта, в тот период ходили такие динозавры как растительноядный Ксеноцератопс и метровый Колепиоцефал (Colepiocephale).
Раскопки
29 октября 2019, 05:55РИА Наука
Приморские ученые открыли новый вид древней гигантской белки-летяги
Установить, что речь идет именно о новом виде динозавров, ученым помог анализ уникальных фрагментов черепа. "Thanatotheristes можно отличить от всех других тираннозавров по многочисленным особенностям черепа, наиболее заметны вертикальные линии на верхней челюсти", - заявил Джаред Ворис – аспирант канадского университета Калгари, который является основным автором исследования.
Череп "Жнеца" обнаружил фермер и энтузиаст палеонтологии Джон Де Грут, во время похода в горы. Теперь канадские палеонтологи могут похвастаться уже пятью видами тираннозавров, населявшими провинцию Альберта.
1212001
Обсудить 0
РИА НаукатираннозаврыКанада
Рекомендуем
Графеновая атомная структура
Россия запустила крупнейшее в мире производство графеновых нанотрубок
Самые последние шерстистые мамонты на Земле жили на острове Врангеля
Ученые выяснили, от чего вымерли последние мамонты на Земле
Самка морского слона и ее детеныш. Эмбрионы этих млекопитающих, а также тюленей и других ластоногих проходят состояние диапаузы
Ученые выяснили, как некоторые млекопитающие задерживают беременность
Британский актер Рафаэль Коулмэн
Звезда комедии "Моя ужасная няня" умер в возрасте 25 лет
Прохожие в защитных масках на одной из улиц в Пекине
В Китае рассказали, как происходят массовые заражения коронавирусом
Скелет 3D
Как меняется скелет современного человека: самые необычные факты
Доктор Центральной больницы Уханя Ли Вэньлян
Ученые выяснили, как еще может передаваться коронавирус
Пещера
В Испании нашли пещеру со следами древней резни
Камчатская телеведущая расхохоталась, читая новости о пособиях
В СЖР назвали смех камчатской ведущей во время сюжета "живой реакцией"
Мост королевы Луизы — пограничный мост, соединяющий Советск и Панямуне
Предложение Литве о безвизовом режиме в приграничных районах остается
Логотип международного информационного агентства и радио Sputnik
Радиостанция Sputnik отметила пятилетие вещания в Сербии
Раковые клетки
Врачи нашли связь между уровнем тестостерона и раком
Яравирус Yaravirus brasiliensis в клетке амебы
В Бразилии обнаружен вирус с неизвестными науке генами
Посол России в Литве Александр Удальцов
Посол: Россия пока не приглашала власти Литвы на 75-летие Победы
Енот в Московском зоопарке
В Московском зоопарке еноты заснули с задержкой в два месяца
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:16В Москве нашли брошенного младенца
09:14В ОАЭ заявили о поддержке снижения напряженности в отношениях с Ираном
09:06Родителей избивших девочку школьников привлекут к ответственности
09:02Чижов заявил, что не ждет прорывов в отношениях России и Евросоюза
09:00Названы самые угоняемые автомобили в России
08:51ВВС США отказались от одной из программ создания гиперзвукового оружия
08:49Следствие по делу о беспорядках на юге Казахстана назначило экспертизы
08:48Президент Казахстана планирует участвовать в Мюнхенской конференции
08:47Николай Цискаридзе назвал размер зарплат в балете
08:45В московском автосалоне неизвестные устроили стрельбу по машинам
08:38Эксперты определили, что россияне покупают в интернете "бесконтактно"
08:35Аэропорт Норильска не принимает рейсы из-за непогоды
08:33Финляндия примет несовершеннолетних беженцев из Греции
08:25Под Иваново при заносе автобуса в кювет пострадали два человека
08:25В Москве в среду ожидаются небольшие осадки и гололедица
08:19В столичных парках до конца зимы будут проходить музыкальные вечера
08:18Капитан севшего на мель судна в ЯНАО заплатит штраф
08:13На праймериз в Нью-Гэмпшире лидирует Берни Сандерс
08:12Президент Туркмении озаботился здоровьем увлекающихся гаджетами
08:09Роскачество рассказало о плюсах и минусах растительных аналогов молока
Лента новостейМолния