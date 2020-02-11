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В СЖР назвали смех камчатской ведущей во время сюжета "живой реакцией"
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РИА Новости

В СЖР назвали смех камчатской ведущей во время сюжета "живой реакцией"

11:33 11.02.2020
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 фев - РИА Новости. Ситуация с журналисткой ГТРК "Камчатка" Александрой Новиковой, которая смеялась во время записи сюжета об индексации льгот для населения, является обычным рабочим моментом, заявил РИА Новости председатель краевого отделения Союза журналистов России Григорий Беккер.
Ранее широко разошлось видео, записанное на ГТРК "Камчатка" во время подготовки сюжета о льготах для россиян. Журналистка смеется, перечисляя суммы, которые после индексации можно будет потратить на путевку в санаторий и на международный проезд. Как сообщил РИА Новости директор ГТРК, с Новиковой проведена беседа, она продолжает работать.
"У ведущей была нормальная живая реакция на ту информацию, которую она зачитывала. Это все обычный рабочий момент. По ходу текста она вдумалась в его содержание и эмоционально отреагировала (журналистка назвала междугородние перевозки международными — ред.). Это все внутренние моменты, которые с чей-то легкой руки оказались в общем доступе. На мой взгляд, ответственность должен понести человек, выложивший фрагмент записи в социальные сети. Надеюсь, что Александра спокойно переживет эту историю и продолжит работать на телевидении", - сказал Беккер.
Телекамеры
Вчера, 10:12
В ГТРК "Камчатка" провели беседу со смеявшейся телеведущей
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Александра НовиковаСоюз журналистов РоссииПетропавловск-КамчатскийРоссияОбщество
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Представляете как ржут в Госдуме Совфеде и правительстве когда такие компенсации принимают.
11 февраля, 11:37
Сережа Кукин
5970710
И действительно, чего на девчонку накинулись ? Беседу с ней провели. Это с нашими правителями проводить надо, но не беседу, а принудительное лечение. На те 137 рублей в год что они предлагают "электорату" на санаторное лечение. Может тогда мозги у них начнут работать по прямому назначению.
11 февраля, 11:40
Сергей Петрович Фруцкий
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