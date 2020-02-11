В СЖР назвали смех камчатской ведущей во время сюжета "живой реакцией"

"У ведущей была нормальная живая реакция на ту информацию, которую она зачитывала. Это все обычный рабочий момент. По ходу текста она вдумалась в его содержание и эмоционально отреагировала (журналистка назвала междугородние перевозки международными — ред.). Это все внутренние моменты, которые с чей-то легкой руки оказались в общем доступе. На мой взгляд, ответственность должен понести человек, выложивший фрагмент записи в социальные сети. Надеюсь, что Александра спокойно переживет эту историю и продолжит работать на телевидении", - сказал Беккер.