МИД Китая обвинил США в двойных стандартах по кибербезопасности

ПЕКИН, 11 фев – РИА Новости. Китай обвинил США в двойных стандартах в вопросах кибербезопасности и потребовал немедленно прекратить киберхищения и слежку за КНР, а также дать соответствующие разъяснения, заявил во вторник в ходе онлайн-брифинга официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан

"Общеизвестный факт, что на протяжении долгого времени правительство США и соответствующие органы в нарушение международного права и основных норм международных отношений, осуществляли в отношении иностранных правительств, предприятий и отдельных лиц крупномасштабные, организованные и неизбирательные киберхищения конфиденциальной информации, шпионаж и слежку", - сказал Гэн Шуан.

По его словам, "случай с WikiLeaks и дело Эдварда Сноудена уже давно четко показали двойные стандарты и лицемерие американской стороны в вопросе кибербезопасности".

Он подчеркнул, что согласно информации из открытых источников, соответствующие ведомства США вели прослушку, наблюдение и контроль за правительствами, компаниями, физическими лицами многих стран, включая их же союзников.

"Китай также стал жертвой киберхищений и слежки со стороны США, в связи с этим мы сделали США строгое представление, потребовали разъяснений и немедленного прекращения соответствующей деятельности", - подчеркнул он.