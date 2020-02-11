МИД Китая обвинил США в двойных стандартах по кибербезопасности

"Общеизвестный факт, что на протяжении долгого времени правительство США и соответствующие органы в нарушение международного права и основных норм международных отношений, осуществляли в отношении иностранных правительств, предприятий и отдельных лиц крупномасштабные, организованные и неизбирательные киберхищения конфиденциальной информации, шпионаж и слежку", - сказал Гэн Шуан.
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По его словам, "случай с WikiLeaks и дело Эдварда Сноудена уже давно четко показали двойные стандарты и лицемерие американской стороны в вопросе кибербезопасности".
Он подчеркнул, что согласно информации из открытых источников, соответствующие ведомства США вели прослушку, наблюдение и контроль за правительствами, компаниями, физическими лицами многих стран, включая их же союзников.
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"Китай также стал жертвой киберхищений и слежки со стороны США, в связи с этим мы сделали США строгое представление, потребовали разъяснений и немедленного прекращения соответствующей деятельности", - подчеркнул он.
Ранее генеральный прокурор США Уильям Барр выдвинул обвинение против четырех китайских хакеров в связи со взломом компьютеров бюро кредитных историй Equifax и хищением персональных данных. Как сообщил генпрокурор, преступление было совершено в 2017 году и является одной из крупнейших утечек данных в истории. В минюсте США, сообщили, что обвинительное заключение по девяти пунктам было вынесено большим федеральным жюри в Атланте на прошлой неделе.