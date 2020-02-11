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В Красноярском крае три ребенка пострадали в ДТП микроавтобусом
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РИА Новости

В Красноярском крае три ребенка пострадали в ДТП микроавтобусом

11:28 11.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
КРАСНОЯРСК, 11 фев - РИА Новости. Три ребенка пострадали при столкновении микроавтобуса, перевозившего детский танцевальный коллектив, и грузовой фуры на трассе в Богучанском районе Красноярского края, сообщает краевой главк МВД.
По его данным, авария произошла около 10.00 (6.00 мск) утра на 6-м километре автодороги Богучаны-Юрубчен-Байки. В микроавтобусе находилось 15 детей – участников хореографического коллектива в возрасте от 10 до 12 лет, которые возвращались из Красноярска с танцевального конкурса. Из краевого центра дети вместе с пятью сопровождающими приехали на поезде до железнодорожной станции поселка Таежный. Оттуда микроавтобус должен был доставить их домой в поселок Ангарский.
"Водитель микроавтобуса Volkswagen допустил столкновение с грузовым автомобилем Iveco с полуприцепом, который двигался в попутном направлении. В результате ДТП трое детей обратились за медицинской помощью и в настоящее время проходят обследование", - говорится в сообщении.
Как установили сотрудники ГИБДД, перевозка детей была незаконной. В отношении 59-летнего водителя составлен административный материал. В настоящее время "госавтоинспекторы инициируют внеплановую выездную проверку деятельности перевозчика, а также организатора данной несанкционированной перевозки".
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Volkswagen GroupIvecoКрасноярский крайБогучанский районКрасноярскПроисшествия
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