В Красноярском крае три ребенка пострадали в ДТП микроавтобусом

По его данным, авария произошла около 10.00 (6.00 мск) утра на 6-м километре автодороги Богучаны-Юрубчен-Байки. В микроавтобусе находилось 15 детей – участников хореографического коллектива в возрасте от 10 до 12 лет, которые возвращались из Красноярска с танцевального конкурса. Из краевого центра дети вместе с пятью сопровождающими приехали на поезде до железнодорожной станции поселка Таежный. Оттуда микроавтобус должен был доставить их домой в поселок Ангарский.