ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 11 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Великий Новгород с рабочим визитом, передаёт корреспондент РИА Новости.
Ожидается, что во вторник Мишустин проведёт совещание по вопросам социально-экономического развития Новгородской области, встретится с представителями малого и среднего бизнеса, посетит ряд объектов города.
Визит в Великий Новгород стал первой поездкой Мишустина в регион в качестве главы российского правительства. Первой заграничной командировкой премьер-министра был визит в Казахстан - Мишустин принимал участие в заседании Евразийского межправительственного совета и в работе международного форума "Цифровое будущее глобальной экономики".
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