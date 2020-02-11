Мишустин прибыл в Великий Новгород с рабочим визитом

Ожидается, что во вторник Мишустин проведёт совещание по вопросам социально-экономического развития Новгородской области, встретится с представителями малого и среднего бизнеса, посетит ряд объектов города.

Визит в Великий Новгород стал первой поездкой Мишустина в регион в качестве главы российского правительства. Первой заграничной командировкой премьер-министра был визит в Казахстан - Мишустин принимал участие в заседании Евразийского межправительственного совета и в работе международного форума "Цифровое будущее глобальной экономики".