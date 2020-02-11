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Мишустин прибыл в Великий Новгород с рабочим визитом
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РИА Новости

Мишустин прибыл в Великий Новгород с рабочим визитом

11:27 11.02.2020 (обновлено: 13:24 11.02.2020)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения детского технопарка "Новгородский Кванториум" в Великом Новгороде. 11 февраля 2020
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения детского технопарка Новгородский Кванториум в Великом Новгороде. 11 февраля 2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения детского технопарка "Новгородский Кванториум" в Великом Новгороде. 11 февраля 2020
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 11 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Великий Новгород с рабочим визитом, передаёт корреспондент РИА Новости.
Ожидается, что во вторник Мишустин проведёт совещание по вопросам социально-экономического развития Новгородской области, встретится с представителями малого и среднего бизнеса, посетит ряд объектов города.
Визит в Великий Новгород стал первой поездкой Мишустина в регион в качестве главы российского правительства. Первой заграничной командировкой премьер-министра был визит в Казахстан - Мишустин принимал участие в заседании Евразийского межправительственного совета и в работе международного форума "Цифровое будущее глобальной экономики".
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